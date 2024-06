Cyril Hanouna prend en grippe Gilles Verdez : « vous êtes devenu fou ! »

« Ce que vous dites est extrêmement grave ». Cyril Hanouna n’as pas envie de rigoler. Gilles Verdez est dans son viseur. L’atmosphère est particulière ce mardi pour la deuxième édition de sa nouvelle émission « On Marche sur la Tête » sur Europe 1.

Fini de rire. La casquette de trublion du PAF de Cyril Hanouna est rangée. L’avenir de la France est en jeu les 30 juin et 7 juillet pour les élections législatives. L’animateur d’ « On Marche sur la Tête » sur Europe 1 n’apprécie pas les sorties pro-Nouveau Front Populaire de son chroniqueur Gilles Verdez.

Habitué à endosser des rôles polémiques dans « Touche Pas à Mon Poste » sur C8, ce dernier a semblé dans les cordes cet après-midi à la radio. Tentant d’abord de défendre la candidature NFP du ficher S Raphaël Arnault dans le Vaucluse, il se prend les pieds dans le tapis.

« Je sais que Raphaël Arnault est quelqu’un de sulfureux, c’est un activiste, c’est un militant. A ce que je connais, il n’a pas été condamné, donc sa candidature est légitime », ose Gilles Verdez. Ce à quoi lui répond Eric Naulleau du tac-au-tac : « Un ficher S n’a rien à faire dans une élection, un type qui a menacé de mort quelqu’un d’autre n’a rien à faire dans une élection, c’est un principe de base. »

Cyril Hanouna s’agace alors prodigieusement du comportement de Gilles Verdez à l’antenne sur Europe 1. Attention, les mots sont durs. « Le NPA peut faire parti du Front Populaire, vous vous rendez compte de ce que vous dites Gilles Verdez ? Vous faites parti de ceux qui font extrêmement mal à la France . »

Il poursuit : « Ceux qui disent comme vous, comme François Hollande, ceux qui vont avec le Front Populaire… Gilles Verdez nous dit il y a un instant que Philippe Poutou a le droit de se présenter. Comment pouvez-vous dire une chose pareille ? Est-ce que vous pouvez encore vous regarder dans une glace ? »

« Philippe Poutou est élu municipal à Bordeaux », rétorque Gilles Verdez, « il n’a pas été condamné ».

« Donc on peut s’allier avec n’importe qui ? Gilles Verdez, vous êtes devenu fou, il va vraiment falloir que vous preniez énormément de vacances, 4 à 6 mois, voire 4 à 6 ans. Vous êtes insupportable dans ce que vous dites, vous représentez la mauvaise foi du Front Populaire. Je vous ai pris dans cette émission et vous allez faire beaucoup de mal au Front Populaire. Je vous le dis. En vous entendant tous les jours, on se dit que ces gens-là sont fous comme Gilles Verdez ! »

Dans cette séquence d’un peu plus de six minutes, Cyril Hanouna ne le lâche pas : « Ce que vous dites est extrêmement grave. Il faudrait que vous preniez un peu de recul sur ce que vous dites. Vous voyez bien le discours de LFI ? Un discours antisémite. Leur discours peut-il s’apparenter à des relents antisémites ? Vous êtes en train de rendre les gens fous. »

« Oui, je suis d’accord, leur discours peut s’apparenter à des relents antisémites », concède Gilles Verdez.

« Le Front Populaire peut-il aller de Hollande au Hamas ? », demande alors Eric Naulleau.

« Je suis contre ceux qui n’ont pas condamné l’action du Hamas », insiste Gilles Verdez.

« L’union des gauches, très bien. Mais à quel prix ? », conclut Valérie Bénaïm, totalement absente du débat.

Un débat accueilli de diverses façons sur les réseaux sociaux. Une majorité des commentaires trouvant l’attitude de l’animateur beaucoup trop rude envers Gilles Verdez : « C’est au civil que Verdez doit régler cette affaire. Il faudra trouver un autre terme de délit, car « harcèlement » n’est pas suffisamment fort pour définir ce qu’il vit quotidiennement. »