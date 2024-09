Cyrielle Gulacsy et Marc Desgrandchamps côtoient Degas et Courbet pendant « Le jour des peintres » au musée d’Orsay

Ce jeudi 19 septembre 2024, le musée d’Orsay a accueilli un événement inédit, Le jour des peintres, réunissant 80 artistes contemporains français. Ces peintres ont eu l’opportunité unique d’exposer leurs œuvres aux côtés des grands maîtres tels que Courbet et Degas. Parmi les artistes présents, Cyrielle Gulacsy et Marc Desgrandchamps se sont confiés sur l’émotion de voir leurs toiles exposées dans cet espace mythique.

Pour Cyrielle Gulacsy, l’échange direct avec le public a été une expérience enrichissante : « C’est exceptionnel de pouvoir discuter avec les gens et voir ce qu’ils ressentent face à l’œuvre ». L’événement a permis aux artistes d’interagir avec les visiteurs, créant ainsi un dialogue autour de l’art contemporain et de ses liens avec le passé. L’organisateur de l’événement, Thomas Levy-Lasne, et le président du musée d’Orsay, Sylvain Amic, ont souligné l’importance de ce projet pour rapprocher les artistes vivants des chefs-d’œuvre historiques.

Cette rencontre exceptionnelle marque un moment fort pour la peinture française contemporaine, encore trop méconnue du grand public. Le jour des peintres offre aux visiteurs un regard croisé entre générations et styles, tout en leur permettant de dialoguer directement avec ceux qui créent l’art d’aujourd’hui.

Alice Leroy