Cyrielle Chatelain réaffirme : « Castets ou rien pour le Nouveau Front populaire »

Alors que ce vendredi, Emmanuel Macron recevra à l’Elysée les représentants du NFP, Cyrielle Chatelain, présidente du groupe écologiste à l’Assemblée nationale, a réaffirmé la détermination du Nouveau Front populaire à soutenir uniquement un gouvernement dirigé par Lucie Castets. Dans un entretien réalisé la veille avec Le Figaro, elle a souligné que cette option est la seule envisageable pour la coalition de gauche et des écologistes.

Chatelain a vivement critiqué la politique d’austérité poursuivie par le gouvernement démissionnaire et a exigé que Macron, en tant que garant des institutions, respecte la volonté des électeurs en nommant Castets à Matignon. Selon elle, toute autre nomination serait une continuation du macronisme, que les Français ont déjà rejeté.

En réponse aux spéculations sur un compromis autour de Bernard Cazeneuve, Chatelain a fermement rejeté cette possibilité. Elle a expliqué qu’un tel choix affaiblirait la cohérence du NFP et ne permettrait pas de mettre en œuvre un programme véritablement progressiste. Un gouvernement dirigé par Cazeneuve ne bénéficierait pas du soutien nécessaire de l’ensemble des groupes de gauche, notamment des écologistes.

Face aux défis de gouverner avec une majorité relative, Chatelain a rappelé que des majorités avaient déjà été trouvées par le passé sur des sujets essentiels, comme la taxation des superdividendes et l’augmentation des moyens pour les hôpitaux. Elle a souligné que sous un gouvernement du NFP, ces initiatives ne seraient plus balayées. Elle a également mis en garde contre un possible accord entre Macron et la droite, qui selon elle, serait une trahison des électeurs et risquerait de renforcer le Rassemblement national.

Enfin, Chatelain a insisté sur l’importance de démontrer que le NFP sait construire des majorités au sein d’une Assemblée diverse, tout en respectant la pluralité des opinions. Elle a conclu en exprimant sa fierté pour le rôle des écologistes dans la coalition et leur détermination à mener la lutte contre l’extrême droite.

Cet entretien a lieu alors que les Journées d’été des Écologistes débutent aujourd’hui à Tours, un événement clé pour le parti qui cherche à consolider sa position au sein du NFP et à affirmer sa vision pour l’avenir de la France.