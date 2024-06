Cristiano Ronaldo bat le record du commentaire Instagram le plus liké de l’histoire

Quand on aime, on ne compte pas. Mais là, c’est un raz-de-marée. On savait que l’officialisation de l’arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid allait provoquer un ouragan médiatique et sur les réseaux sociaux. Finalement, c’est un simple commentaire sur Instagram qui a provoqué un tsunami d’interactions.

Cristiano Ronaldo a beau évoluer désormais (seulement) en Arabie Saoudite, il reste une méga-star du sport mondial. Avec plus de 630 millions d’abonnés sur Instagram, son aura dépasse le cadre du football. Alors quand l’ex-gloire du Real Madrid félicite le Français Kylian Mbappé (177 millions d’abonnés Instagram) pour sa signature au Real Madrid, c’est un déferlement de likes.

Ainsi, Cristiano Ronaldo a battu le record du commentaire Instagram le plus liké (aimé) de l’histoire du réseau social. Une réaction publiée sous le post de Kylian Mbappé qui totalise ce jeudi midi 4,7 millions de likes ! Hors normes. CR7 chasse décidément tous les records…