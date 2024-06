Crise à TV5 Monde : Après la démission d’Yves Bigot, Françoise Joly sur le point d’être licenciée

La situation se complique pour TV5 Monde. Une semaine après la démission surprise de Yves Bigot, directeur général de la chaîne, c’est désormais Françoise Joly, directrice de l’information, qui se trouve dans la tourmente. Elle a été convoquée à un entretien préalable au licenciement.

Contexte de la Démission de Yves Bigot

Le 19 avril dernier, la ministre de la Culture, Rachida Dati, avait annoncé à Yves Bigot, en poste depuis 12 ans, que son mandat ne serait pas renouvelé au-delà de novembre. Suite à cette annonce, Bigot a choisi de démissionner, son départ prenant effet le 30 juin prochain. Un appel à candidatures pour son remplacement est ouvert jusqu’au 9 juin.

Licenciement de Françoise Joly ?

Alors que le successeur de Bigot n’a pas encore été désigné, Françoise Joly semble également sur le départ. Ancienne présentatrice d’Envoyé Spécial sur France 2, où elle a travaillé avec Guilaine Chenu de 2001 à 2016, Joly est à la tête de la rédaction de TV5 Monde depuis 2019, après avoir rejoint la chaîne en 2017 pour présenter le magazine Internationales. Son entretien préalable au licenciement est prévu pour le mardi 11 juin, bien que les motifs de cette procédure ne soient pas encore connus.

Une Chaîne en Crise

Depuis novembre, des tensions sont apparues entre la direction de l’information et une partie de la rédaction. Un incident notable est celui impliquant le journaliste Mohamed Kaci, dont l’interview avec le porte-parole de l’armée israélienne avait suscité des critiques de la part de la direction. Les syndicats avaient alors soutenu Kaci. De plus, une enquête sur les risques au travail, demandée par les élus du CSE, est actuellement en cours chez TV5 Monde.

Avec la démission de Yves Bigot et le possible licenciement de Françoise Joly, TV5 Monde traverse une période de crise profonde. Le départ de ces figures majeures de la chaîne pourrait avoir des répercussions importantes sur son fonctionnement et sa stabilité. Les prochains jours seront déterminants pour l’avenir de la chaîne internationale francophone.