Crèches privées : la riposte contre le journaliste Victor Castanet après la publication des « Ogres »

L’industrie des crèches privées est en ébullition suite à la publication du livre Les Ogres de Victor Castanet. L’enquête, qui dénonce de graves dérives dans la gestion des crèches privées, a provoqué une vive réaction de la Fédération française des entreprises de crèches (FFEC). Elsa Hervy, déléguée générale de la fédération, a annoncé son intention de porter plainte contre l’auteur.

Le livre, publié le 19 septembre 2024, met en lumière une recherche de profit au détriment du bien-être des enfants. Victor Castanet, qui avait déjà secoué l’opinion publique avec Les Fossoyeurs sur les maltraitances dans les EHPAD, accuse certaines crèches privées de privilégier une logique de rentabilité excessive.

L’une des accusations les plus explosives concerne un supposé « pacte de non-agression » entre Elsa Hervy et Aurore Bergé, ancienne ministre des Familles. Castanet affirme détenir des enregistrements prouvant l’existence de ce pacte, ce que les deux femmes nient catégoriquement. Hervy assure que les échanges sont « tronqués » et « manipulés par une source mal intentionnée », affirmant que le journaliste ne l’a jamais contactée pour recueillir son point de vue.

Dans une interview accordée à Ouest-France, Elsa Hervy s’est vigoureusement défendue, évoquant des « dysfonctionnements ponctuels » au sein des crèches, mais insistant sur un taux de satisfaction de 92 % parmi les familles utilisant les services des crèches privées. Elle a également pris soin de se désolidariser de People & Baby, une entreprise critiquée dans le livre, qui n’est plus membre de la FFEC depuis 2011.

Face aux révélations de Castanet, Hervy appelle à une régulation plus stricte et nationale du secteur, mais refuse tout amalgame entre les pratiques condamnées et celles des crèches privées dans leur ensemble. Si des suites judiciaires devaient être engagées contre certaines crèches, elle promet que la fédération s’y associera pour préserver l’honneur du secteur.

Cette affaire pose la question de la place et du rôle des crèches privées dans le paysage de la petite enfance en France, alors que la tension ne cesse de croître entre rentabilité et bien-être des enfants.