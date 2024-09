Oscars 2025 : Quatre films en lice pour représenter la France

Le Centre national du cinéma (CNC) a dévoilé les quatre films présélectionnés pour représenter la France lors des prochains Oscars en mars 2025. Parmi les candidats figure « Le Comte de Monte-Cristo », adaptation d’Alexandre Dumas réalisée par Alexandre de La Patellière et Matthieu Delaporte. Porté par Pierre Niney dans le rôle d’Edmond Dantès, ce film est déjà un immense succès, dépassant les 8 millions d’entrées après onze semaines d’exploitation en salles.

Aux côtés de ce blockbuster, la comédie musicale « Emilia Pérez » de Jacques Audiard, lauréate du prix du Jury au dernier Festival de Cannes, s’ajoute à la liste. Ce film met en vedette Zoe Saldaña, Selena Gomez et Karla Sofía Gascón. « All we imagine as light », de la jeune réalisatrice indienne Payal Kapadia, également produit en partie par la France, a reçu un Grand Prix à Cannes pour son exploration sociale et féministe. Enfin, « Miséricorde », un polar rural réalisé par Alain Guiraudie, complète la sélection avec une intrigue portée par Catherine Frot et Félix Kysyl.

Le CNC annoncera le 18 septembre prochain quel film sera choisi pour représenter la France dans la course à l’Oscar du meilleur film international 2025. L’an dernier, malgré une présélection pour « La Passion de Dodin Bouffant », la France n’avait pas été retenue dans la catégorie des films étrangers, mais espère cette fois briller à Hollywood.

Alice Leroy