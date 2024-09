Coulisses JO Paris 2024 : Céline Dion rêvait de chanter depuis la tour Eiffel « qu’il pleuve, qu’il neige »

Céline Dion a marqué les esprits lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024 en interprétant L’Hymne à l’amour au premier étage de la tour Eiffel. Cette prestation exceptionnelle, sous la direction artistique de Thomas Jolly, n’était pas seulement un moment fort de l’événement, mais aussi la réalisation d’un rêve de longue date pour la diva québécoise. Malgré des conditions météorologiques difficiles, Céline Dion a insisté pour chanter en direct, sans playback, et a livré une performance inoubliable qui symbolise sa force et sa résilience. « Elle avait ce rêve de chanter sur la Tour Eiffel, sans playback et la voix est là. Une autre dame de fer. Deux dames de fer entremêlées », explique Thomas Jolly.

Thomas Jolly, invité sur le plateau de C à Vous sur France 5, a dévoilé les coulisses de cette prestation emblématique. Il a raconté que Céline Dion avait exprimé dès le départ son souhait de chanter sur la tour Eiffel, malgré les alternatives qui lui avaient été proposées, comme une scène au Trocadéro. « Qu’il pleuve, qu’il neige, qu’il vente, je chanterai sur le premier étage de la tour Eiffel », avait-elle déclaré. Cette volonté de la chanteuse, qui revient sur le devant de la scène après une longue pause due à des problèmes de santé, a fait de ce moment un véritable triomphe.

La prestation de Céline Dion lors de cette cérémonie a également marqué son retour à la scène après plusieurs années d’absence, faisant écho à l’attente de ses fans du monde entier. En direct, malgré la pluie, la chanteuse a prouvé une fois de plus pourquoi elle reste une figure emblématique de la musique internationale. La cérémonie d’ouverture des JO de Paris 2024 restera à jamais gravée dans les mémoires, notamment grâce à ce moment d’émotion pure sur la Dame de fer.

Alice Leroy