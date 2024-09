COULISSES – Benjamin Castaldi fait le show lors des répétitions du ‘Concerto pour la paix’ d’Omar Harfouch

Alors que le ‘Concerto pour la paix’ du pianiste et compositeur Omar Harfouch se jouera demain à 19h30 au théâtre des Champs-Élysées, de nombreuses personnalités sont venues assister aux répétitions.

Parmi elles, Richard Orlinski ou encore Benjamin Castaldi. L’animateur, aux commandes cette saison de la matinale d’Europe 2, s’est rendu à La Seine musicale pour assister à une répétition d’Omar Harfouch et l’orchestre Béziers Méditerranée.

Très en forme et d’humeur joviale, Benjamin Castaldi a amusé l’assistance en se transformant avec humour, l’espace de quelques minutes, en superviseur tyrannique des musiciens. L’animateur a provoqué l’hilarité de la salle et d’un autre invité, Richard Orlinski, en chambrant l’orchestre, lançant avec dérision : « Mes oreilles saignent » ou encore « Je ne suis pas venu pour souffrir », avant de jouer quelques notes de piano et de faire une accolade chaleureuse à Omar Harfouch.

Un moment de détente et de rire bienvenu avant la grande échéance d’un Concerto très attendu et qui fait déjà beaucoup parler de lui…

Regardez la vidéo de Benjamin Castaldi qui chambre les musiciens, en pleine répétition du ‘Concerto pour la paix’ d’Omar Harfouch