Couac des verres « incassables » sur BFM : Duralex réagit vite !

Cela aurait constituer un terrible bad buzz pour Duralex. L’entreprise avait invité les caméras de BFM TV ce jeudi dans la matinale afin de mettre en avant le caractère « incassable » de ses verres… Tout ne s’est pas passé comme prévu, mais la marque a bien vite réagit.

Du bad buzz au good buzz, il n’y a qu’un pas. Forcément, quand vous êtes en direct sur BFM TV et que vos verres réputés incassables cassent les uns après les autres, c’est un couac incroyable. Un « fail », comme on dit désormais. Une scène qui fait forcément sourire tout le monde. Sauf chez Duralex, on l’imagine. Vive le made in France, pourront dire avec ironie les plus grincheux…

Le journaliste sur place, ainsi que tout le plateau de la Matinale de BFM, compatissent pourtant bien vite et tentent d’arranger les choses, sans rire aux larmes…

🇫🇷 INSOLITE | Quand un journaliste de BFMTV teste en direct les verres "incassables" de l'entreprise française Duralex…



Avec de telles images, les réseaux sociaux s’en donnent à coeur joie. Les moqueries pleuvent. Mais au lieu de s’enfermer dans une communication de crise, souvent rigide, la marque française a choisi de réagir vite et fort. En modifiant notamment son site Internet. En ayant une communication audacieuse.

À côté de la présentation du verre « Picardie« , il a été bien vite inscrit « Pas les verres de BFM« . Avec plein d’humour et de justesse, Duralex a renversé la situation.

Alors que la séquence de 7h avait fait un flop monumental, peu de gens ont vu que celle de 8h avait fonctionné.

Par souci de transparence, le journaliste de BFM, Cédric Faiche, a donc posté sur les réseaux sociaux une autre vidéo pour bien montrer que les verres cassés en début de matinée n’étaient en fait que des verres « déjà éprouvés par des crash tests », et non des verres propre à la vente. C’est mieux ainsi.