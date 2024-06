Contenus pornographiques autorisés sur X : le réseau social, devient un site X

Le réseau social X, anciennement Twitter, teste actuellement une nouvelle fonctionnalité permettant aux utilisateurs de créer et de rejoindre des groupes axés sur le contenu adulte. Les groupes dédiés au partage de photos de chats ou aux actualités sur Taylor Swift pourront bientôt inclure des sections pour la diffusion de contenu pour adultes. Selon Daniel Buchuk, analyste chez Watchful, les utilisateurs pourront indiquer dans les paramètres que leur groupe contient du « contenu sensible pour adultes ». Une fois cette option activée, les groupes seront étiquetés en conséquence pour avertir les utilisateurs.

Le contenu des groupes qui ne portent pas cette mention pourra être filtré ou supprimé par le système de modération de X. Cependant, la plateforme n’a pas encore clarifié si l’accès à ces groupes nécessitera une vérification d’âge. Aucune date de déploiement officielle pour cette fonctionnalité n’a été annoncée.

Contrairement à ses concurrents tels que YouTube et Instagram, X autorise déjà la publication de contenu pornographique. Toutefois, ces contenus peuvent actuellement être visibles par des mineurs sans avertissement préalable, la responsabilité étant laissée aux auteurs de marquer leur contenu comme étant pour adultes. Selon les règles d’utilisation de X, les internautes doivent signaler eux-mêmes tout contenu contenant de la nudité, afin qu’il ne soit pas accessible aux utilisateurs de moins de 18 ans ou à ceux n’ayant pas renseigné leur âge.

Ces contenus sensibles ne doivent pas être partagés dans des vidéos en direct, des photos de profil, des bannières de listes ou des photos de couverture de communautés. De plus, la publicité autour de ces contenus est interdite.

Cette politique de modération suscite des débats. En mai dernier, le gouvernement français a évoqué un possible blocage de Twitter, maintenant X, suite à des préoccupations concernant la protection des mineurs en ligne. En août 2022, des associations de protection de l’enfance avaient déjà demandé un tel blocage.

Depuis la prise de contrôle de Twitter par Elon Musk en 2022, X a mis à jour ses règles pour autoriser explicitement le contenu adulte. Les nouvelles directives, rapportées par Tech Crunch le 3 juin 2024, permettent aux utilisateurs de partager du contenu adulte, à condition qu’il s’agisse de nudité ou de comportements sexuels consensuels.

La politique stipule que l’expression sexuelle, qu’elle soit visuelle ou écrite, peut être considérée comme une forme légitime d’expression artistique. Les publications de contenu pour adultes doivent être étiquetées comme sensibles et ne peuvent pas apparaître dans des endroits très visibles, tels que les photos de profil ou les bannières de compte.

L’équipe de sécurité de X a affirmé que les nouvelles directives visent à apporter plus de clarté et de transparence. Cependant, depuis l’acquisition de Twitter, Musk a réduit les équipes de modération, ce qui a conduit à des problèmes techniques et à la réintégration de comptes controversés, dont celui de l’ancien président Donald Trump.

Elon Musk aspire à transformer X en une « super application » similaire à WeChat en Chine, intégrant messagerie, appels vocaux et vidéo, médias sociaux, paiements mobiles et services de réservation en ligne. En attendant, X a officiellement autorisé la publication de contenus érotiques et pornographiques, tout en cherchant à empêcher leur visibilité par les enfants et les utilisateurs qui ne souhaitent pas y être exposés.

X, sous la direction d’Elon Musk, continue de naviguer entre la liberté d’expression et la modération de contenu, suscitant des réactions variées. Avec la nouvelle fonctionnalité de groupes axés sur le contenu adulte, le réseau social explore de nouvelles voies pour élargir ses offres, tout en tentant de gérer les défis liés à la sécurité et à la protection des utilisateurs.