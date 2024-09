Conor McGregor, futur président de l’Irlande ? La star du MMA entre en politique

Le monde du sport pourrait bientôt faire place à une nouvelle figure sur la scène politique irlandaise. Conor McGregor, superstar du MMA, a récemment exprimé son souhait de briguer la présidence de l’Irlande lors de la prochaine élection présidentielle prévue pour 2025. Un projet qu’il semble prendre très au sérieux, comme en témoigne son discours marqué par des accents populistes et sa forte implication dans les débats politiques ces dernières années.

Une annonce qui fait du bruit

Dans un message publié sur le réseau social X, McGregor a affirmé avec assurance être “le seul choix logique” pour occuper le poste de président. “En tant que Président, j’aurais le pouvoir d’invoquer le Dáil (Parlement irlandais) et de le dissoudre. J’aurais toutes les réponses que le peuple d’Irlande réclame face aux voleurs de travailleurs, aux perturbateurs de la cellule familiale, et aux destructeurs de petites entreprises”, a-t-il martelé. Il promet ainsi de rétablir l’ordre et de mettre fin aux abus des élites, se positionnant en défenseur du peuple irlandais.

Cet appel à la révolte contre les classes dirigeantes n’est pas sans rappeler les propos tenus par McGregor lors des émeutes anti-immigration en Irlande en 2023, où il avait réclamé des mesures radicales, comme le rétablissement de la peine de mort, après un incident impliquant un coup de couteau. Cette prise de position controversée l’avait déjà propulsé sur le devant de la scène politique, suscitant à la fois soutien et critiques. Aujourd’hui, McGregor semble prêt à aller plus loin.

Un athlète au parcours singulier

S’il est connu pour son franc-parler et ses provocations, McGregor n’en est pas moins un athlète accompli. Au-delà de ses exploits dans l’octogone, où il a été double champion à la fois au Cage Warriors et à l’UFC, l’Irlandais a su diversifier ses activités. Patron de bar, fondateur d’une marque de whisky, et plus récemment, d’un label de musique, McGregor est un homme d’affaires avisé. Ces succès dans le monde des affaires semblent avoir renforcé sa confiance en ses capacités à diriger un pays.

McGregor, dans les pas de Manny Pacquiao ?

L’entrée en politique de Conor McGregor pourrait rappeler celle de Manny Pacquiao, l’ancienne légende de la boxe devenue sénateur aux Philippines. Le parallèle avec d’autres sportifs ayant fait la transition vers la politique, tels que Dwayne Johnson aux États-Unis, est également pertinent. Tous deux, à leur manière, montrent que la popularité acquise sur les rings ou les tatamis peut être un tremplin vers une carrière politique.

Dans le cas de McGregor, cette ambition politique s’accompagne d’un discours radical, voire populiste, qui pourrait séduire une partie de l’électorat irlandais. “Le peuple irlandais mérite les réponses qu’il recherche. Point final. L’Irlande a besoin d’un président actif, entièrement au service du peuple. C’est moi”, a-t-il affirmé avec aplomb.

Une campagne présidentielle à venir

La candidature potentielle de McGregor s’inscrit dans un contexte où il n’a plus combattu depuis 2021, à la suite de sa défaite contre Dustin Poirier, où il avait subi une grave blessure au tibia. Bien que son image ait été entachée par diverses polémiques, notamment des accusations de viol et des critiques sur son comportement, il reste une personnalité influente en Irlande et au-delà.

Alors que 2025 approche à grands pas, la question de savoir si Conor McGregor pourra réellement transformer sa popularité en un capital politique reste ouverte. Toutefois, une chose est sûre : “Le Notorious” est prêt à se battre sur un tout nouveau ring, celui de la politique.

Ce virage vers la politique de la part d’un combattant de MMA aussi charismatique que McGregor ouvre une nouvelle ère dans la carrière de l’athlète. Reste à voir si son discours et ses promesses sauront convaincre le peuple irlandais.