Confrontation à Avignon : Gabriel Attal et Raphaël Arnault

Un échange houleux a eu lieu ce vendredi dans les rues d’Avignon (Vaucluse) entre Gabriel Attal, le Premier ministre, et Raphaël Arnault, candidat du Nouveau Front populaire (NFP) et porte-parole du mouvement d’extrême gauche La Jeune Garde. Cet affrontement verbal intervient dans le cadre de la campagne législative en vue des élections du 30 juin et 7 juillet.

En déplacement pour soutenir Malika Di Fraja, candidate de la majorité présidentielle, Gabriel Attal a été interpellé par Raphaël Arnault, également investi par La France Insoumise (LFI). Le ton est rapidement monté après les questions insistantes du militant antifasciste fiché S, accusé de violences et menaces de mort.

👉 Embrouille entre le triple fiché S Raphaël Arnault et Gabriel Attal. pic.twitter.com/vUtcFIn5iT — Frontières (@Frontieresmedia) June 21, 2024

« Vous ne valez pas mieux que l’extrême droite », a lancé Gabriel Attal, dénonçant les discours de haine qu’il attribue à Arnault. « Vous alimentez l’extrême droite et elle vous alimente », a-t-il ajouté, affirmant que les deux extrêmes se nourrissent mutuellement.

Raphaël Arnault a répliqué en demandant au Premier ministre de clarifier la position du gouvernement sur la lutte contre l’extrême droite. Il a également exprimé son souhait que Gabriel Attal appelle à voter contre l’extrême droite au second tour des élections. Ce dernier a rétorqué avec véhémence : « On va vous battre et battre l’extrême droite parce que vous carburez à la division et la haine. »

L’échange, filmé par LCI et relayé sur les réseaux sociaux, a suscité de vives réactions. Raphaël Arnault a critiqué l’agressivité de Gabriel Attal et regretté l’absence de réponses claires sur les mesures contre l’extrême droite. « Je suis tombé sur un Premier ministre agressif à Avignon, Gabriel Attal me coupant la parole systématiquement alors que je tentais de discuter très calmement », a-t-il posté sur son compte X.

Ce face-à-face tendu met en lumière les fractures et les tensions politiques actuelles en France, particulièrement exacerbées en période électorale. Les accusations de division et de haine échangées entre les deux protagonistes illustrent les défis de la lutte contre les extrémismes dans le paysage politique français.