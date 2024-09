Concerto pour la paix : Emmanuelle Seigner assiste aux répétitions d’Omar Harfouch et son orchestre

C’est un événement qui fait beaucoup parler de lui depuis plusieurs semaines : le ‘Concerto pour la paix’, qui sera donné ce mercredi 18 septembre par Omar Harfouch et l’orchestre Béziers Méditerranée au théâtre des Champs-Élysées, est LE rendez-vous à ne pas manquer. Plus d’un millier de personnes sont attendues, et de nombreuses personnalités, issues du monde des médias, de la politique et de la culture seront présentes.

Fait assez insolite et plutôt rare : avant même d’avoir eu lieu, le concert d’Omar Harfouch attire déjà du beau monde. Depuis quelques jours, plusieurs personnalités sont venues en effet assister aux répétitions du concerto, dont Gilles Verdez, Benjamin Castaldi, Ibrahim Maalouf ou encore Anthony Delon. Dernière en date : Emmanuelle Seigner.

Alors qu’Omar Harfouch et l’orchestre Béziers Méditerranée, dirigé par Mathieu Bonnin, répétaient à La Seine Musicale, à Boulogne-Billancourt (92), la célèbre actrice est venue soutenir les musiciens.

Au cours de sa visite, Emmanuelle Seigner a pu apprécier la Fantaisie orientale, composition d’Omar Harfouch, dont l’interprétation sera l’un de moments forts du concert du 18 septembre. Un concert durant lequel le pianiste et compositeur entend envoyer un message de paix, une cause qui lui tient à cœur et qu’il défend sans relâche après une enfance vécue au Liban sous les bombes. Une cause qui lui a par ailleurs récemment valu de recevoir le Best Achievement for Peace Award des mains de Kevin Costner lors de la dernière Mostra de Venise…

Pour rappel, après son concert à Paris, Omar Harfouch poursuivra sa tournée en interprétant la même composition aux Nations Unies à Genève, lors de la Journée mondiale de la paix, avant de se produire au Vatican, au Parlement italien, à Shanghai et dans d’autres pays…

@Photos : Daniel Topic