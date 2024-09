Composition de la nouvelle Commission européenne : Stéphane Séjourné en charge de l’industrie

Ce mardi, Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a révélé la composition de la nouvelle équipe exécutive, qui exercera ses fonctions jusqu’en 2029. Cette annonce intervient après sa réélection par le Parlement européen en juillet dernier.

Parmi les membres de cette Commission, on note l’absence de Thierry Breton, le commissaire français sortant, qui a démissionné en raison de divergences avec von der Leyen. Son remplaçant, Stéphane Séjourné, ancien ministre des Affaires étrangères et président du parti Renaissance, se voit confier le portefeuille de la Stratégie industrielle. En tant que vice-président exécutif, il aura pour mission de revitaliser l’industrie européenne, une priorité essentielle pour les années à venir.

La Composition de la Commission

Présidente :

Ursula von der Leyen (Allemagne)

Vice-Présidents Exécutifs :

Teresa Ribera Rodriguez (Espagne, socio-démocrate) : Transition juste, propre et compétitive

Henna Virkunnen (Finlande) : Souveraineté technologique, sécurité et démocratie

Stéphane Séjourné (France) : Prospérité et stratégie industrielle

Roxana Minzatu (Roumanie) : Populations et compétences

Raffaele Fitto (Italie) : Cohésion et réformes

Commissaires :

Kaja Kallas (Estonie) : Haute représentante aux Affaires étrangères

Maros Sefcovic (Slovaquie) : Commerce et sécurité économique

Valdis Dombrovskis (Lettonie) : Économie et productivité

Dúbravka Suica (Croatie) : Méditerranée

Oliver Varhelyi (Hongrie) : Santé et bien-être animal

Wopke Hoekstra (Pays-Bas) : Climat et croissance propre

Marta Kos (Slovénie) : Élargissement de l’Union

Andrius Kubilius (Lituanie) : Défense

Jozef Sikela (République tchèque) : Partenariats internationaux

Costas Kadis (Chypre) : Pêche et océans

Maria Luis Albuquerque (Portugal) : Services financiers

Hadja Lahbib (Belgique) : Gestion des crises

Magnus Brunner (Autriche) : Affaires internes et migrations

Jessika Roswall (Suède) : Environnement, eau et économie circulaire compétitive

Piotr Serafin (Pologne) : Budget, lutte contre la fraude et administration

Dan Jorgenson (Danemark) : Énergie et logement

Ekaterina Zaharieva (Bulgarie) : Start-ups, recherche et innovation

Michael McGrath (Irlande) : Démocratie et justice

Apostolos Tzizikostas (Grèce) : Transports soutenables et tourisme

Christophe Hansen (Luxembourg) : Agriculture et alimentation

Glenn Micallef (Malte) : Justice intergénérationnelle, jeunesse, culture et sports

Priorités et objectifs

La nomination de Séjourné intervient à un moment où l’Europe fait face à des défis économiques majeurs, notamment la nécessité d’augmenter les investissements dans les transitions verte et numérique. Les besoins d’investissement en Europe sont estimés entre 750 et 800 milliards d’euros par an, selon un rapport de Mario Draghi, ancien président de la Banque centrale européenne.

Ursula von der Leyen a mis l’accent sur la nécessité d’une économie européenne compétitive, circulaire et décarbonée. Les commissaires devront travailler sur la mise en place des conditions favorables à l’investissement et à l’innovation, tout en veillant à la stabilité économique et à la sécurité. Le portefeuille de Séjourné inclura également la gestion des petites et moyennes entreprises et l’optimisation du marché unique.

Cette nouvelle Commission européenne, marquée par des changements notables et des priorités stratégiques claires, devra encore obtenir l’approbation du Parlement européen avant de pouvoir débuter son mandat officiel. Les auditions des commissaires sont un moment crucial, où chacun devra justifier son expertise et sa capacité à remplir ses nouvelles fonctions.