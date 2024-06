Comme Gabriel Attal, Jordan Bardella souhaite que Jean-Luc Melenchon participe au débat

Jordan Bardella, président du Rassemblement national, et Gabriel Attal, premier ministre, ont tous deux appelé Jean-Luc Mélenchon à participer au débat télévisé prévu demain soir sur TF1. Le débat opposera notamment Jordan Bardella et Gabriel Attal, et les deux hommes politiques ont exprimé leur souhait que le chef de file des « insoumis » se joigne à eux.

Bardella et Attal souhaitent la présence de Mélenchon

Jordan Bardella a lancé une invitation publique à Jean-Luc Mélenchon, l’encourageant à ne pas « avancer caché » et à débattre ouvertement. Il a critiqué le Nouveau Front populaire (Nupes) pour avoir choisi Manuel Bompard, coordinateur de La France insoumise, comme représentant pour ce débat, insinuant que le parti cherchait à cacher Mélenchon malgré sa candidature potentielle au poste de premier ministre.

Gabriel Attal a également exprimé son désir de voir Mélenchon participer au débat. Lors de son intervention sur Europe 1, le premier ministre a déclaré que, selon lui, Mélenchon serait « le premier ministre de la France si la coalition Nupes qu’il dirige remportait les élections législatives ». Il a réitéré son appel à la participation de Mélenchon, soulignant l’importance de sa présence pour un débat transparent et complet.

La réponse de Mélenchon

Jean-Luc Mélenchon a rapidement répondu à ces appels en rappelant que le premier ministre potentiel de la gauche serait choisi par le groupe parlementaire le plus nombreux après les élections, en concertation. Il a affirmé que jusqu’à ce moment-là, ce sont les chefs des partis qui les représentent dans les débats publics.

Cette prise de position de Mélenchon souligne sa vision de la dynamique politique post-électorale, contrastant avec l’insistance de Bardella et Attal sur sa participation immédiate au débat. La confrontation de ces perspectives marque une étape clé dans la campagne législative en cours, accentuant les tensions entre les principaux acteurs politiques.