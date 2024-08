Collision de deux Rafale en exercice : Macron confirme la mort de deux pilotes

Le mercredi 14 août, deux Rafale de l’armée de l’air française sont entrés en collision lors d’une mission de ravitaillement au-dessus de la Moselle, non loin de Nancy. Après plusieurs heures de recherches intensives, le président Emmanuel Macron a confirmé en fin de journée la mort des deux pilotes, le capitaine Sébastien Mabire et le lieutenant Matthis Laurens.

Le capitaine Sébastien Mabire, instructeur chevronné, et le lieutenant Matthis Laurens, jeune pilote stagiaire, ont perdu la vie alors qu’ils effectuaient un vol d’instruction à bord de leur Rafale. Dans un communiqué, le ministre des Armées a précisé que les deux militaires sont décédés « en service aérien commandé », rendant hommage à leur dévouement. « La Nation partage la peine de leurs familles et frères d’armes de la Base aérienne 113 de Saint-Dizier », a ajouté Emmanuel Macron dans un message de soutien.

Nous apprenons avec tristesse les décès du capitaine Sébastien Mabire et du lieutenant Matthis Laurens, lors d'un accident aérien en mission d'entraînement en Rafale.



La Nation partage la peine de leurs familles et frères d’armes de la Base aérienne 113 de Saint-Dizier. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 14, 2024

Les deux avions de chasse, appartenant à l’Escadron de transformation Rafale, se sont percutés lors d’une manœuvre de combat. Tandis que le pilote du premier appareil a pu s’éjecter à temps et a été retrouvé blessé mais en vie, les recherches pour retrouver l’équipage du second Rafale ont duré plusieurs heures avant que l’épave ne soit localisée dans une zone boisée proche de la commune d’Harmonville, à environ six kilomètres de Colombey-les-Belles.

Le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, a également exprimé ses condoléances aux familles et se rendra ce jeudi à la base aérienne de Saint-Dizier pour rendre hommage aux pilotes disparus. Des témoignages recueillis sur place décrivent une scène de désolation avec des débris éparpillés sur un large périmètre. Les conditions météorologiques compliquées auraient également contribué à l’accident.

Alice Leroy