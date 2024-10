Coldplay : le prix exorbitant des billets de concert à Mumbai indigne les fans en Inde

Le concert de Coldplay prévu à Mumbai en 2025 est devenu le centre d’une polémique majeure en Inde, après que le prix des billets ait explosé au marché noir, atteignant des sommes exorbitantes de près de 10 000 euros, a révélé la BBC. Lors de la mise en vente officielle la semaine dernière, les billets étaient proposés à des tarifs compris entre 26 et 128 euros. Pourtant, en quelques minutes seulement, les 180 000 places ont été écoulées, laissant des millions de fans frustrés et les revendeurs illégaux s’emparer du marché.

La colère monte d’autant plus que le système de vente aurait pu être manipulé. Des outils automatisés, permettant de contourner les files d’attente virtuelles, auraient permis à certains acheteurs de monopoliser de nombreux tickets afin de les revendre à des prix astronomiques. BookMyShow, la plateforme indienne en charge de la vente, a catégoriquement nié toute association avec des pratiques frauduleuses et appelé les fans à ne pas acheter de billets à des revendeurs non autorisés, rappelant que cette revente illégale est punie par la loi en Inde.

Le phénomène de la « tarification dynamique », où les prix fluctuent selon la demande, est également dans le viseur des autorités. Déjà mise en cause lors de la récente vente des billets d’Oasis, cette méthode de fixation des prix a suscité l’ouverture d’une enquête par l’autorité britannique de la concurrence (CMA) contre le géant de la billetterie Ticketmaster. Cette technique est accusée de mettre les acheteurs sous pression pour les pousser à payer davantage, en affichant des tarifs de plus en plus élevés en quelques secondes seulement.

Alors que l’affaire continue de faire grand bruit, Coldplay n’a pas encore réagi publiquement. Le groupe britannique, qui a rarement l’occasion de se produire en Inde, se retrouve malgré lui au cœur de cette controverse. Les fans espèrent un geste du groupe ou de l’organisateur pour dénoncer ces abus et permettre à un plus grand nombre de spectateurs d’assister à l’événement à des prix raisonnables.

Alice Leroy