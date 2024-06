CNews : Une transformation vers la rentabilité

Le modèle économique de la télévision gratuite repose sur un principe simple : attirer un grand nombre de téléspectateurs pour vendre des publicités à des prix élevés. Ce mécanisme permet de financer la grille des programmes et de réaliser des bénéfices. Cependant, CNews, à l’instar de sa concurrente LCI, filiale de Bouygues, n’avait jamais réussi à résoudre cette équation. Jusqu’à récemment, chaque année voyait la chaîne accumuler des pertes significatives.

Depuis l’époque où CNews s’appelait encore ITélé, la chaîne a enregistré des déficits considérables, atteignant entre 10 et 15 millions d’euros par an. L’année 2016 a été particulièrement désastreuse, avec une perte de 17 millions d’euros, à laquelle s’est ajoutée une provision exceptionnelle d’environ 15 millions d’euros pour financer un plan de départs volontaires.

« Pour résorber ce déficit, le sujet est de se différencier. Pour que les spectateurs restent davantage, et pour générer du revenu publicitaire, on est partis dans une notion de chaîne de débat », expliquait Maxime Saada, président du directoire du groupe Canal+, lors d’une audition devant les sénateurs en janvier 2022.

Le repositionnement éditorial de CNews, souvent qualifiée de chaîne d’opinion très à droite, a considérablement dopé son audience. Sa part d’audience est passée de 0,6 % en 2017 à 2,3 % en 2023. Malgré cela, en 2019, la chaîne a perdu de nombreux annonceurs suite à une campagne du collectif Sleeping Giants, opposé à l’émission d’Éric Zemmour. Il a fallu du temps pour regagner la confiance des annonceurs.

Après des années de pertes, la situation a commencé à s’améliorer au début de 2024. D’après une information du Point, bien que la chaîne ait encore perdu un peu d’argent en janvier et février, elle est rentable depuis mars. Les chiffres de mars, avril, mai et juin montrent une rentabilité continue, avec un bond de 50 % du chiffre d’affaires publicitaire par rapport aux mêmes mois de l’année précédente. En mars et en avril 2024, le nombre d’annonceurs sur CNews est passé à 300, reflétant un retour significatif des investissements publicitaires.

Les écrans publicitaires sur CNews sont devenus plus nombreux et plus longs, signe de l’arrivée de nouveaux annonceurs. Les spots publicitaires pour des entreprises moins connues ou institutionnelles ont été remplacés par des annonceurs plus traditionnels. Récemment, une publicité pour l’ISSEP, une école de management fondée par Marion Maréchal, a été diffusée, illustrant la diversité des annonceurs présents.

Malgré ces succès récents, CNews a encore du chemin à parcourir pour compenser les pertes accumulées au fil des ans. En 2017, entre pertes opérationnelles et départs volontaires, la chaîne a enregistré un déficit de plus de 30 millions d’euros. Chaque année jusqu’à 2024 a été marquée par des pertes de plusieurs millions d’euros.

Le futur de CNews reste incertain alors que le renouvellement de sa fréquence TNT est en discussion. Par ailleurs, BFMTV, le leader actuel du marché, est sur le point d’être racheté par le groupe CMA CGM, ce qui pourrait redistribuer les cartes dans le paysage médiatique français.

En conclusion, CNews semble avoir trouvé un équilibre financier après des années de difficultés, mais elle devra continuer à innover et à attirer les annonceurs pour maintenir sa rentabilité et rivaliser avec ses concurrents.