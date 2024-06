CNews : La nouvelle leader des chaînes d’information en France

Depuis sa relance en février 2017, CNews, anciennement iTélé, a connu une ascension fulgurante dans le paysage des chaînes d’information en France. La chaîne du groupe Vivendi a vu son audience presque quintupler, passant de 0,6 % à 2,8 %, et son nombre de téléspectateurs quotidiens grimper de 6 millions à 8,2 millions, soit une hausse de 37 %. Ce succès l’a propulsée en tête des chaînes d’information en mai, détrônant ainsi BFMTV, qui régnait en maître depuis juillet 2010 avec une audience de 2,7 %.

Serge Nedjar, directeur général de CNews, attribue cette réussite à une stratégie éditoriale axée sur la discussion ouverte et la prise en compte des préoccupations quotidiennes des Français. « Nous avons choisi de parler de tout avec tout le monde, y compris des sujets sensibles comme l’immigration, l’insécurité et la paupérisation, moins traités sur les autres antennes. CNews est le miroir de la société française, » résume-t-il.

Les émissions phares de la chaîne, telles que « L’Heure des pros » de Pascal Praud, « Punchline » avec Laurence Ferrari, « Midi News » présenté par Sonia Mabrouk, et « Face à l’info » piloté par Christine Kelly, ont toutes connu une hausse d’audience significative. Nedjar assure que la grille de programmes, jugée solide, ne subira pas de modifications majeures à la rentrée, malgré quelques faiblesses le week-end.

BFMTV, bien qu’encore une « excellente chaîne d’info », selon Nedjar, n’a pas tardé à réagir à la montée de CNews en recrutant Éric Brunet pour tenter de reconquérir son leadership. Toutefois, Nedjar reste confiant et voit dans cette concurrence une forme de reconnaissance.

Le directeur général de CNews se défend également des critiques récurrentes accusant la chaîne de favoriser l’extrême droite. « Nous n’avons aucune ligne politique. Nous mettons toutes les opinions autour de la table, » affirme-t-il, ajoutant que CNews respecte scrupuleusement les temps de parole.

En dépit des rappels à l’ordre du régulateur et des critiques, notamment de certains partis politiques, Nedjar reste optimiste quant au renouvellement de la fréquence de la chaîne par l’Arcom en 2025. Il dénonce les tentatives de certains de faire taire la chaîne comme une atteinte à la liberté d’expression.

Économiquement, CNews, autrefois déficitaire, est désormais proche de l’équilibre. Le marché publicitaire perturbé n’a pas permis de monétiser pleinement l’audience croissante de la chaîne, mais depuis mars, CNews est dans le vert. Nedjar prévoit d’atteindre l’équilibre financier en 2024, soulignant que les annonceurs considèrent désormais CNews comme une chaîne incontournable.

En conclusion, le succès de CNews, renforcé par les critiques et la fidélité des téléspectateurs, illustre la capacité de la chaîne à s’adapter et à répondre aux attentes du public. Avec une équipe et une grille de programmes solides, CNews semble bien positionnée pour maintenir sa place de leader dans le paysage des chaînes d’information françaises.