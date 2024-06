CNews dépasse BFMTV et devient la première chaîne d’info en France

En mai, CNews a surpassé BFMTV, un exploit marquant après plus d’une décennie de domination de cette dernière. Avec une part d’audience de 2,8%, CNews, propriété de Vivendi, s’est imposée face aux 2,7% de BFMTV, selon Médiamétrie.

Cette performance de CNews intervient après plusieurs mois de concurrence serrée. En décembre 2023 et mars 2024, les deux chaînes étaient à égalité avec une audience de 2,6% et 2,7% respectivement. LCI se place en troisième position avec 1,7% et France Info ferme la marche avec 0,7%.

La montée en puissance de CNews coïncide avec une période cruciale pour les chaînes d’info en France. L’Arcom, le régulateur de l’audiovisuel, a lancé un appel à candidatures pour quinze fréquences de la télévision numérique terrestre, déterminant les chaînes qui émettront en 2025. Cette procédure se déroule dans un contexte où certaines figures politiques, comme la députée écologiste Sophie Taillé-Polian et l’ex-ministre de la Culture Rima Abdul Malak, critiquent CNews et appellent à ne pas renouveler ses fréquences.

Vincent Bolloré, conseiller du président du directoire de Vivendi, a déclaré que retirer la fréquence de l’une des chaînes du groupe Canal+ serait perçu comme une marque de défiance et une atteinte à la liberté d’expression, soulignant le succès et la liberté de ton des chaînes.

Le succès de CNews repose en partie sur des programmes populaires comme « L’Heure des pros » de Pascal Praud et « Face à l’info » présentée par Christine Kelly. De son côté, BFMTV prépare sa riposte. Sous la direction de Rodolphe Saadé, qui envisage de racheter la chaîne à Patrick Drahi, BFMTV prévoit de renforcer sa grille, notamment avec le retour d’Éric Brunet pour ses soirées.

Malgré cette perte, BFMTV reste en tête en termes d’audience cumulée avec 12,1 millions de téléspectateurs quotidiens contre 8,2 millions pour CNews. Marc-Olivier Fogiel, directeur général de BFMTV, souligne que leur audience est plus jeune et plus active, particulièrement dans la tranche des 25-49 ans, très prisée des publicitaires.

CNews célèbre cette victoire, marquant une étape significative dans la compétition entre les chaînes d’info en continu en France. Toutefois, la bataille des audiences est loin d’être terminée avec des changements à venir dans le paysage médiatique français.