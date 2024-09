Clôture des Jeux Paralympiques : 24 stars françaises de l’électro pour un final grandiose

Le 8 septembre, la cérémonie de clôture des Jeux Paralympiques au Stade de France promet d’être un événement mémorable, mettant à l’honneur la scène électro française. Jean-Michel Jarre, icône mondiale de l’électro, ouvrira les festivités avec un DJ set spécialement conçu pour l’occasion, transformant le Stade de France en une gigantesque piste de danse.

Romain Pissenem, le cerveau derrière certains des plus grands shows électro, a été chargé de concevoir cette soirée unique. Avec 24 DJ de renommée internationale, dont Martin Solveig, Kungs, The Avener, et Polo & Pan, il a pour mission de captiver le public et de raconter l’histoire de l’électro française, un genre où la France brille à l’échelle mondiale. « On va raconter l’histoire de l’électro tricolore et montrer toute sa richesse », explique Pissenem, précisant que la soirée sera découpée en quatre tableaux thématiques, chacun représentant une époque de l’électro.

La soirée commencera à 20h30 avec l’entrée des champions paralympiques, suivie par les discours protocolaires et le passage de relais à Los Angeles pour les Jeux de 2028. Mais c’est à la tombée de la nuit, vers 21h45, que le spectacle prendra véritablement vie, avec un jeu de lumières spectaculaire, conçu pour immerger le public au cœur du show. Jean-Michel Jarre ouvrira la cérémonie, et sera suivi par une succession de DJ jouant leurs plus grands succès, créant ainsi un voyage musical à travers les époques et les genres de l’électro.

Les artistes ont été soigneusement sélectionnés pour représenter toute la diversité de la musique électronique française. En plus des têtes d’affiche, d’autres figures emblématiques de la French Touch comme Etienne de Crécy, Cassius, et Kavinsky feront partie du line-up. « Je suis ravie qu’enfin la musique électronique française soit mise en lumière », déclare la DJ Kittin, qui participera également à cet événement exceptionnel.

Alice Leroy