Clémentine Autain sur les députés RN:« si on pouvait tous les éradiquer ce serait formidable! »

Cadre historique de la gauche radicale depuis 20 ans, Clémentine Autain était l’invitée du journal de 13 heures de LCI et répondait aux questions d’Arlette Chabot et Clément Lenglet.

D’abord questionnée sur la purge de ses camarades insoumis Raquel Garrido, Alexis Corbière et Danielle Simonet, la candidate aux élections législatives en Seine Saint Denis a défendu ses comparses députés sortants remplacés par le bureau d’investitures de la France Insoumise. Elle désavoue Jean-Luc Mélenchon et les méthodes internes de son parti, quitte à se mettre en danger. Depuis plusieurs années et particulièrement depuis les attaques terroristes du 7 octobre, elle s’est marginalisée au sein de sa formation politique par rapport à la garde rapprochée de Jean-Luc Mélenchon.

Plus tard, Clément Lenglet interroge l’invitée sur le financement du budget astronomique du programme du Nouveau Front populaire. L’élue de Seine saint Denis botte en touche et explique qu’il suffira de taxer les riches et les ultra-riches. Sur la dette, Clémentine Autain ne semble pas non plus très inquiète.

Un peu plus tard, elle explique la nécessité d’obtenir une majorité absolue pour le nouveau Front Populaire, et dérape au détour d’une phrase en parlant des élus RN: « si on pouvait tous les éradiquer ce serait formidable ». Elle se corrige immédiatement: « enfin, les éradiquer, c’est pas un bon mot, mais si on pouvait diminuer drastiquement le score de l’extrême droite ce serait merveilleux ». Une correction dont beaucoup de nouveaux candidats avec l’étiquette LFI se seraient passés.

Le Nouveau Front populaire, malgré une base électorale solide, peine à convaincre au delà pour essayer de constituer une majorité.

