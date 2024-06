Clémentine Autain n’exclut pas d’être première ministre

Invitée sur BFM TV hier soir, Clémentine Autain, figure de La France Insoumise (LFI), n’a pas exclu la possibilité de devenir Première ministre en cas de victoire aux législatives. Lorsqu’on lui a demandé si elle pourrait prétendre à ce poste, elle a répondu avec assurance : “J’ai conscience que je fais partie de celles et ceux qui peuvent prétendre être Premier ministre en cas de victoire”.

Cependant, Clémentine Autain a souligné l’importance d’une forte mobilisation pour les dix derniers jours de campagne, essentielle pour garantir une victoire. Elle a ainsi lancé un appel à ses partisans pour redoubler d’efforts dans cette dernière ligne droite décisive.

Ce n’est pas la première fois que Clémentine Autain évoque son éventuel avenir en tant que Première ministre. Il y a quelques jours, interrogée par Jean-Jacques Bourdin sur Sud Radio, elle avait affirmé sans détour : “Bien sûr que j’accepterais d’être Première ministre”.

En cas de victoire aux législatives du Front Populaire, la question se pose de savoir si le Premier ministre sera issu du groupe de députés le plus important. Clémentine Autain rappelle que “c’est ce qui est la coutume”, en citant Olivier Faure. Toutefois, elle précise qu’il n’y a pas encore eu de discussion au sein de LFI sur le nom de l’éventuel Premier ministre.

Elle met en avant l’importance d’un travail collectif, soulignant l’engagement de son parti pour une sixième république et pour une forme politique qui respecte davantage le pouvoir législatif. “On est aussi pour une sixième république, et très attachés à une forme politique qui revienne au respect du législatif. Qui nous sorte du bonapartisme et de l’hyper-présidentialisme”, a-t-elle ajouté.

Dans ce contexte, la perspective d’une victoire aux législatives et la nomination d’un Premier ministre issu de LFI représentent un enjeu majeur, tant pour l’avenir du parti que pour celui de la politique française. La mobilisation des électeurs durant les derniers jours de campagne sera donc cruciale pour atteindre cet objectif ambitieux.