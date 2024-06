Clément Beaune, Daniel Cohn-Bendit : une invitation qui fait polémique

Clément Beaune organise une réunion publique ce 24 juin avec Daniel Cohn-Bendit dans une école primaire, ce qui fait polémique. En effet, l’ancien ministre délégué chargé des Transports présente sa candidature pour renouveler son mandat de député dans la 7e circonscription de Paris, sous l’étiquette de la majorité présidentielle. Ce dernier a annoncé la tenue de cette réunion sur X, anciennement Twitter : “À lundi, avec Dany !”

Un soutien accusé de pédophilie

L’ancien leader de mai 68 est en effet accusé de pédophilie suite à plusieurs de ses écrits. Dans son livre Le Grand Bazar publié en 1975 chez P. Belfond, on peut lire : “ Il m’était arrivé plusieurs fois que certains gosses ouvrent ma braguette et commencent à me chatouiller. Je réagissais de manière différente selon les circonstances, mais leur désir me posait problème. Je leur demandais :”Pourquoi ne jouez-vous pas ensemble, pourquoi vous m’avez choisi, moi, et pas les autres gosses” Mais s’ils insistaient, je les caressais quand même” En 1982, ce dernier déclarait dans l’émission Apostrophes diffusé sur Antenne 2 : “Quand une petite fille de cinq ans et demi commence à vous déshabiller, c’est fantastique !”

Des accusations de pédophilie qu’il nie cependant dans le quotidien Libération en 2001 : “Prétendre que j’étais pédophile est une insanité. La pédophilie est un crime. L’abus sexuel est quelque chose contre lequel il faut se battre. Il n’y a eu de ma part aucun acte de pédophilie”

Un soutien et une polémique qui tombent mal pour le candidat macroniste Clément Beaune, à une semaine du premier tour du scrutin législatif. Une question persiste : l’ancien ministre était-il conscient des éventuelles conséquences de cette réunion publique ?

Caspian de Ronchères