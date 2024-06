Clémence Guetté défend Jean-Luc Mélenchon et appelle à la fin du « bashing anti-Mélenchon »

Lors de son intervention sur France Inter ce dimanche matin, la députée sortante Clémence Guetté, candidate dans le Val-de-Marne pour La France insoumise (investie par le Nouveau Front populaire), a pris la défense de Jean-Luc Mélenchon. Elle a souligné qu’il serait « absurde et irresponsable politiquement » de l’écarter si la gauche remportait les législatives. Selon Mme Guetté, Mélenchon est « le plus préparé d’entre [eux] tous » pour assumer le rôle de Premier ministre, citant les défis comme les guerres en Europe et la déstabilisation économique imminente.

La candidature de Jean-Luc Mélenchon au sein du Nouveau Front populaire crée des tensions au sein de l’alliance de gauche. Raphaël Glucksmann a déclaré à plusieurs reprises que Mélenchon ne deviendrait pas Premier ministre. Un accord entre les partis de gauche prévoit que le nom du Premier ministre potentiel sera décidé après les législatives, certains réclamant un vote, tandis que d’autres, comme Clémence Guetté, estiment que le groupe majoritaire prendra la décision. Mme Guetté a souligné que les électeurs attendent des changements concrets dans leur vie quotidienne, sans se soucier de qui signera les décrets.

En évoquant le clivage au sein de la gauche comme une source de production d’idées politiques, Guetté a affirmé ne pas vouloir d’un Premier ministre de gauche qui serait la personnalité de droite préférée des Français. Référant aux résultats de l’élection présidentielle de 2022, elle a rappelé les scores modestes des socialistes et des communistes, tout en affirmant qu’ils sont complémentaires. Elle a conclu en appelant à la fin du « bashing anti-Mélenchon », le qualifiant de capable, prêt et résilient.