Clara Luciani : « Romance » et « Tout pour moi », premiers extraits de son nouvel album « Mon sang »

Clara Luciani est de retour avec deux nouveaux titres, « Romance » et « Tout pour moi », issus de son très attendu troisième album Mon sang, qui sortira le 15 novembre 2024. Après trois ans d’absence depuis son album à succès Cœur, la chanteuse revient avec une introspection musicale, teintée de mélancolie et de joie. Ces deux titres, dévoilés ce matin, laissent entrevoir une nouvelle facette de son art, avec une combinaison subtile entre émotion et rythme entraînant.

« Romance » est un piano-voix délicat qui marque une rupture avec les sonorités plus pop et disco de ses précédents albums. Ce morceau, profondément introspectif, aborde la solitude avec des paroles douces et sincères. Quant à « Tout pour moi », Luciani renoue avec des rythmes dansants, dans un texte ambigu où l’on devine une déclaration d’amour, possiblement dédiée à son fils. Le morceau mêle des références cinématographiques et poétiques, jouant avec des images puissantes qui évoquent à la fois des objets infiniment petits et une affection immense.

Ces premiers extraits montrent une Clara Luciani toujours fidèle à elle-même, mais prête à explorer de nouvelles dimensions musicales. L’album Mon sang, en partie enregistré durant sa grossesse, s’annonce personnel et intimiste, avec une nouvelle tournée qui démarrera en janvier 2025. Un retour attendu par ses fans, qui devraient y trouver à la fois émotion et énergie.

Alice Leroy