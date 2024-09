Claire Chazal critique l’allongement du JT de 20 heures de France 2

Après avoir marqué l’histoire des journaux télévisés sur TF1 durant près de 25 ans, Claire Chazal continue d’évoluer dans le monde des médias, notamment avec des émissions culturelles comme Passage des arts ou Le Grand échiquier sur France Télévisions. Récemment invitée sur le plateau de Buzz TV de TV Magazine, la journaliste de 67 ans s’est exprimée sur l’allongement du JT de 20h de France 2 à une heure entière. Lancée le 9 septembre 2024, cette nouvelle formule vise à “attirer de nouveaux publics”, dans un contexte de forte concurrence avec TF1.

Toutefois, Claire Chazal se montre sceptique quant à ce format prolongé. “Je ne l’aurais jamais fait”, a-t-elle déclaré avec franchise, évoquant sa propre expérience à la tête de journaux de 35 à 40 minutes sur TF1. Selon elle, allonger systématiquement le JT à une heure pourrait poser des problèmes de contenu : “On ne peut pas faire un JT avec du remplissage ou des sujets bouche-trous, cela se voit tout de suite”. Chazal souligne également les difficultés à maintenir l’attention des téléspectateurs pendant une heure tous les soirs, sauf en cas d’événements exceptionnels qui justifient une telle durée.

En parallèle, la journaliste a aussi commenté d’autres sujets d’actualité, comme le départ de Marc-Olivier Fogiel de la direction de BFMTV et la décision de l’Arcom de ne pas renouveler la fréquence TNT de C8. Tout en exprimant sa surprise face à cette décision, elle a reconnu que la chaîne n’avait peut-être pas respecté toutes les obligations associées à l’octroi gratuit de sa fréquence.

Si certains espèrent un retour de Claire Chazal aux commandes du JT, notamment après le départ de Julien Arnaud pour Télématin, elle rejette cette idée : “J’ai été titulaire pendant des années, et je ne vais pas devenir remplaçante”. Elle affirme que les actuels présentateurs de TF1, dont Anne-Claire Coudray, font très bien leur travail, et qu’elle préfère se consacrer à ses émissions culturelles, un domaine dans lequel elle se sent parfaitement à l’aise.