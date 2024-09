Cinéma : les films les plus attendus de la rentrée 2024

La rentrée cinématographique de 2024 s’annonce riche en émotions et en diversité avec des suites très attendues, des biopics saisissants, et des œuvres d’auteur captivantes. Voici une sélection des films les plus attendus pour les mois de septembre, octobre et novembre.

SEPTEMBRE

Les Graines du figuier sauvage (18 septembre)

Réalisé par Mohammad Rasoulof, ce film puissant traite de la répression en Iran à travers le prisme d’une famille. Au cœur du récit, un père se retrouve face à un dilemme moral en tant qu’enquêteur du tribunal révolutionnaire. Un thriller poignant, reflet des luttes féministes iraniennes.

Dahomey (11 septembre)

Mati Diop livre un documentaire incontournable sur le retour des œuvres d’art pillées au Bénin. Ce film, mêlant archives et récits contemporains, évoque la réappropriation d’un patrimoine volé, offrant une perspective poétique et engagée.

Le Procès du chien (11 septembre)

Premier film de Laetitia Dosch, cette comédie décalée et surprenante met en scène une avocate qui défend un chien mordeur. Avec François Damiens et Jean-Pascal Zadi, cette œuvre originale propose une réflexion légère sur des questions sociétales actuelles.

Beetlejuice Beetlejuice (11 septembre)

Tim Burton revient avec la suite du mythique Beetlejuice, réunissant Michael Keaton et Winona Ryder aux côtés de nouveaux venus comme Monica Bellucci et Willem Dafoe. Une comédie macabre attendue avec impatience, marquant le retour du célèbre « bio-exorciste ».

OCTOBRE

Monsieur Aznavour (23 octobre)

Grand Corps Malade et Mehdi Idir signent un biopic sur la carrière de Charles Aznavour. Porté par Tahar Rahim, ce film retrace l’ascension du célèbre chanteur français, avec une mise en scène captivante. Les fans d’Aznavour pourront découvrir une interprétation intime de ses débuts.

Joker : Folie à Deux (2 octobre)

Le duo Joaquin Phoenix et Lady Gaga revient pour une suite très attendue de Joker. Dans cet opus, le thriller psychologique explore la relation complexe entre le Joker et Harleen Quinzel, dans une ambiance toujours aussi sombre.

L'Amour ouf (16 octobre)

Gilles Lellouche signe une comédie musicale romantique avec Adèle Exarchopoulos et François Civil. Leur histoire d’amour intense, se déroulant dans les années 1980, promet d’émouvoir les spectateurs.

NOVEMBRE

The Substance (6 novembre)

Réalisé par Coralie Fargeat, ce film de science-fiction réunit Demi Moore et Margaret Qualley dans une réflexion dystopique sur la perfection et les dangers d’une société obsédée par l’image. Un thriller psychologique captivant.

Gladiator 2 (22 novembre)

Le très attendu retour du monde antique se profile avec la suite de Gladiator. Le réalisateur Ridley Scott nous replonge dans une épopée spectaculaire, où des combats titanesques et des intrigues politiques sont à l’honneur.

Avec une offre aussi éclectique, cette rentrée cinématographique 2024 promet de ravir les amateurs de tous horizons, des films d’auteur aux blockbusters. Préparez-vous à être émerveillés et émus par ces œuvres, chacune promettant une expérience unique.

Alice Leroy