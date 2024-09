Chute libre pour Trump Media : les cofondateurs vendent 7 millions d’actions

Le 29 septembre 2024, des cofondateurs de Trump Media & Technology Group (TMTG) ont vendu plus de 7 millions d’actions de l’entreprise, marquant un tournant majeur pour la société alors que son cours boursier continue de chuter. Cette vente intervient après l’expiration des restrictions imposées sur la vente des actions détenues par des initiés, qui empêchaient toute cession depuis l’introduction en bourse de la société en mars dernier.

Les actions de TMTG, propriétaire de la plateforme Truth Social, ont connu une baisse vertigineuse de 76 % depuis leur entrée en bourse. Le 25 septembre 2024, l’action a atteint son niveau le plus bas, clôturant à 12,15 dollars après une série de six jours consécutifs de baisse. Cette chute a été accélérée par la mauvaise performance de Donald Trump lors d’un débat présidentiel contre la vice-présidente Kamala Harris, qui a entraîné une baisse immédiate de plus de 10 % du cours de l’action.

Ventes massives des cofondateurs

United Atlantic Ventures (UAV), une société fondée par deux cofondateurs de Trump Media, Andrew Litinsky et Wes Moss, a annoncé avoir vendu la quasi-totalité de sa participation, représentant plus de 7,5 millions d’actions. Selon un dépôt réglementaire auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), UAV ne détient désormais plus que 100 actions de la société. Cette vente massive s’est produite à la fin de la période de blocage qui empêchait les principaux investisseurs de vendre leurs actions pendant six mois suivant l’introduction en bourse.

Malgré ces ventes importantes, Donald Trump, qui détient toujours 57 % des actions de TMTG, a réaffirmé qu’il n’avait « aucune intention » de vendre sa participation, qui représente environ 1,7 milliard de dollars. Il a déclaré lors d’une récente intervention qu’il conservait ses actions car il n’avait pas « besoin d’argent ». Cependant, la valeur de ces actions a fortement diminué depuis les débuts de TMTG sur le Nasdaq, où l’action avait atteint un pic à 79,38 dollars en mars 2024.

La situation financière de Trump Media semble de plus en plus précaire. En 2023, la société a enregistré des pertes de 58,2 millions de dollars, pour des revenus modestes de seulement 4,1 millions de dollars. Malgré ces difficultés, Donald Trump continue d’utiliser Truth Social comme sa principale plateforme de communication, qu’il considère comme un « puissant outil pour faire passer ses messages ».

Incertitudes autour des projets numériques de Trump

Cette crise boursière survient alors que Trump fait face à d’autres revers dans le domaine numérique. Récemment, son projet de cryptomonnaie a été la cible d’un piratage, compromettant la crédibilité du projet et suscitant des interrogations sur sa viabilité à long terme. Malgré ces turbulences, l’ancien président reste engagé dans ses projets médiatiques et technologiques, même si les perspectives financières de Trump Media semblent de plus en plus incertaines.

En conclusion, alors que des initiés de Trump Media se retirent massivement, Donald Trump continue de défendre son entreprise et sa plateforme Truth Social, bien que l’avenir de la société reste flou face à une baisse drastique de son cours en bourse et à des pertes financières importantes.