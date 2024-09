Christopher Baldelli quitte Public Sénat pour présider la nouvelle chaîne RéelsTV

Christopher Baldelli, actuel président de Public Sénat, a été nommé président de RéelsTV, une nouvelle chaîne qui sera lancée le 1er mars 2025. Ce projet, porté par le groupe CMI France du milliardaire tchèque Daniel Křetínský, a été sélectionné par l’Arcom dans le cadre de l’appel à candidatures pour les nouvelles fréquences TNT. La chaîne ambitionne de rétablir la place du débat public dans le paysage télévisuel en combinant contenu intelligent, divertissant et pluraliste.

Un parcours de dirigeant expérimenté

Christopher Baldelli, qui dirigeait Public Sénat depuis 2021, quittera ses fonctions en novembre prochain. Bien que son mandat ait été renouvelé pour trois ans en juin dernier, il a finalement accepté de relever le défi de lancer RéelsTV. Cet ancien dirigeant de France 2, RTL et Paris Première, est connu pour son expertise dans les médias audiovisuels. Son expérience est perçue comme un atout majeur pour garantir la réussite de cette nouvelle chaîne. Denis Olivennes, président du Conseil de surveillance de CMI France, a d’ailleurs salué cette nomination, affirmant que Baldelli est un gage de succès pour un projet visant à « contribuer à l’esprit public dans une démocratie apaisée ».

Une programmation diversifiée

RéelsTV misera sur une programmation ambitieuse et variée, avec 50 % de documentaires, couvrant des thématiques comme la société, la science, l’histoire et la géopolitique. Les débats, qui constitueront 25 % de la grille, seront particulièrement mis en avant dans une émission quotidienne de 19h à 21h. Enfin, 25 % de la programmation sera consacrée au divertissement, avec des émissions culturelles. RéelsTV s’appuiera également sur des partenariats internes avec d’autres médias du groupe CMI, notamment Elle, Télé 7 Jours et Franc-Tireur, ainsi que sur le savoir-faire de Loopsider pour attirer un public plus jeune grâce à des formats adaptés aux réseaux sociaux.

Pour Christopher Baldelli, ce nouveau projet représente « une opportunité rare dans une vie professionnelle ». Il rejoint ainsi une équipe motivée par l’idée de restaurer la qualité du débat public, tout en proposant des contenus divertissants.