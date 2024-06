Christophe Deloire, directeur général de Reporters sans frontières est décédé

Ce samedi, Reporters sans frontières (RSF) est en deuil. Christophe Deloire, directeur général de l’organisation depuis 2012, est décédé à l’âge de 53 ans des suites d’un cancer fulgurant à l’hôpital Saint-Louis à Paris, après plusieurs semaines d’hospitalisation.

Christophe Deloire, originaire de Paray-le-Monial (Saône-et-Loire), a eu une carrière riche et variée. Diplômé de l’École supérieure des sciences économiques et commerciales (Essec), il débute dans le journalisme à TF1 en 1994, puis à LCI et Arte. Il rejoint ensuite Le Point en tant que reporter et développe le pôle « investigation » du journal, où il est promu rédacteur en chef. En 2007, il passe au groupe Springer pour un projet de version française du quotidien Bild, qui ne voit finalement pas le jour.

Auteur de nombreux livres, Deloire s’est distingué par son indépendance et son audace, notamment avec le best-seller « Sexus politicus » publié en 2006, qui a marqué un tournant dans le traitement de la vie privée des personnalités politiques françaises.

Enseignant passionné, il devient directeur du Centre de formation des journalistes (CFJ) en 2008 et poursuit son engagement dans l’édition et les organisations professionnelles. En 2012, il est élu secrétaire général de RSF et réélu en 2017 et 2022. Sous sa direction, RSF ouvre des bureaux dans 130 pays et mène d’importantes campagnes pour la liberté de la presse.

Deloire a personnellement œuvré à la libération de journalistes incarcérés et a participé à l’exfiltration de Marina Ovsiannikova de Russie en 2023. Il a également présidé le Forum sur l’information et la démocratie, et a lutté contre le désordre informationnel promu par divers États.

En 2023, Emmanuel Macron lui confie la direction du comité de pilotage des États généraux de l’information, visant à améliorer la pluralité des médias en France. Deloire a toujours alerté sur les dangers d’une société illibérale, comme le décrit dans son ouvrage « La Matrice » (2022), où il met en garde contre l’influence des technologies sur la démocratie.

Christophe Deloire a transformé RSF en un champion mondial de la défense du journalisme. Jusqu’à son dernier souffle, il a défendu la liberté de la presse au sein des organisations internationales et redressé économiquement RSF en créant des albums photo pour financer les actions de l’ONG.

Son décès est une grande perte pour le journalisme et la défense des libertés.