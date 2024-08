Christophe Castaner : entre influence et retraite, que devient-il ?

Deux ans après sa défaite aux élections législatives de 2022, Christophe Castaner, l’ancien ministre de l’intérieur et figure emblématique du macronisme, a rompu son silence médiatique pour s’entretenir avec BFM DICI. Retiré des feux de la rampe, il a choisi un cadre familier, la terrasse d’un café de Forcalquier, pour cette entrevue rare, soulignant son attachement à cette ville qu’il a administré et qui a marqué à la fois ses succès et ses revers.

L’ancien édile est revenu sur les épreuves de sa carrière, y compris sa défaite de 2022 où il a perdu de justesse contre Léo Walter de la Nupes, avec seulement 48,51% des voix. Il attribue sa défaite à un retournement des voix du Rassemblement national contre lui, malgré son succès initial dans certaines localités au premier tour.

Castaner a également discuté de son rôle durant des périodes tumultueuses telles que la crise des gilets jaunes et la pandémie de Covid-19, rappelant les défis auxquels il a dû faire face en tant que ministre de l’Intérieur. Il est toujours accompagné de deux officiers de sécurité, bien que sa vie actuelle soit moins exposée.

Malgré sa retraite officielle de la politique active, Castaner reste influent, occupant plusieurs postes à responsabilité notamment celui de président du conseil d’administration du Grand Port maritime de Marseille et de sociétés gestionnaires des tunnels du Mont-Blanc et de Fréjus. En outre, il a fondé « Villanelle », une société de conseil qui lui permet de rester engagé dans divers secteurs.

Refusant de commenter directement sur la récente dissolution de l’Assemblée nationale, il a toutefois exprimé des réserves, reflétant sa capacité à rester connecté avec les hauts échelons du pouvoir et à l’oreille d’Emmanuel Macron.