Christian Estrosi Compare « le traitre Éric Ciotti » à Pierre Laval:

Le maire de Nice, Christian Estrosi, a déclenché une polémique en comparant son ancien complice et ami, Éric Ciotti, à Pierre Laval, une figure infâme de la collaboration française pendant la Seconde Guerre mondiale. Cette comparaison sévère fait suite à l’alliance de Ciotti avec le Rassemblement national (RN) en vue des élections législatives.

Une alliance critiquée

Lors de son passage sur CNews ce vendredi matin, Estrosi a exprimé sa profonde déception et colère envers Ciotti. « Éric Ciotti est un petit Pierre Laval. Le président de la famille politique du général de Gaulle, de Jacques Chirac et de Nicolas Sarkozy a réalisé un hold-up en passant au RN avec armes et bagages », a-t-il déclaré, soulignant ce qu’il considère comme une trahison des valeurs gaullistes.

Estrosi, ancien membre des Républicains désormais rallié à Horizons, le parti d’Édouard Philippe, a rappelé qu’il avait confié une circonscription à Ciotti en 2007, pensant que celui-ci partageait ses valeurs. Cependant, il déplore désormais les choix politiques de Ciotti, le qualifiant de traître envers Nicolas Sarkozy, François Fillon, et Valérie Pécresse.

Avertissement à Marine le Pen

Christian Estrosi a également lancé un avertissement à Marine Le Pen. Selon lui, Ciotti a trahi tous ses anciens alliés, et les électeurs du RN devraient se méfier de cette nouvelle alliance qu’il juge contre-nature. « Marine Le Pen a beaucoup de souci à se faire », a-t-il affirmé, mettant en garde contre la fiabilité de Ciotti.

Une position républicaine

En tant que membre de Horizons, Estrosi a déclaré qu’il ne donnerait aucune consigne de vote avant le premier tour des législatives en cas de duel entre le RN et le Nouveau Front Populaire. « Est-ce que vous imaginez un seul instant que je vais prononcer un choix qui risquerait de mettre en difficulté les personnes que je soutiens », a-t-il ajouté, précisant qu’il prendra toujours la décision la plus républicaine.

Réflexions Sur l’avenir politique

Estrosi a également souligné l’importance pour ceux qui se reconnaissent dans un arc républicain de travailler ensemble, surtout si un Premier ministre issu des extrêmes est nommé. Il a insisté sur la nécessité d’une coopération dès le lendemain des élections pour maintenir les valeurs républicaines.

Cette attaque verbale de Christian Estrosi contre Éric Ciotti marque une escalade dans les tensions internes au sein des droites françaises, alors que les alliances politiques et les trahisons redéfinissent le paysage politique en vue des élections législatives.