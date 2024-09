Chili-Bolivie (1-2) : L’attaquant chilien devait-il marquer ou s’arrêter après la blessure soudaine du gardien adverse ?

C’est la polémique qui enfle sur les réseaux sociaux et dans les médias sud-américains. Lors de la rencontre de qualification à la Coupe du monde 2026 entre le Chili et la Bolivie (1-2), l’attaquant Eduardo Vargas intercepte un ballon et file marquer… Alors que le gardien bolivien venait de s’écrouler, sur blessure.

Devait-il marquer (ce qu’il a fait) ou s’arrêter ? 39e minute de jeu, Eduardo Vargas récupère le ballon devant Carlos Lampe, le gardien de la sélection bolivienne, pourtant pas sous pression, et file égaliser. Carlos Lampe perd le ballon en s’écroulant net, tout seul. Il vient de subir une rupture du tendon d’Achille. Il sera tenu hors des terrains pendant 8 à 12 mois…

Manque de fair-play ou manque de lucidité sur l’action ? Le Chilien de l’Atlético Mineiro a bien jeté un oeil derrière lui juste avant de marquer. Mais rien ne l’a arrêté. Sur les réseaux sociaux, le joueur se fait violemment reprendre pour son attitude inadmissible.

Il y a une justice dans le football puisque la Bolivie marquera un nouveau but en toute fin de première période. Et le Chili sera battu (1-2). La Roja reste 9e sur 10 au classement de ces qualifications.