Chefs-d’œuvre de la Galerie Borghèse, l’exposition italienne au musée Jacquemart-André

Le musée Jacquemart-André rouvre ses portes en septembre 2024 avec une exposition exceptionnelle dédiée aux chefs-d’œuvre de la Galerie Borghèse. Du 6 septembre 2024 au 30 janvier 2025, les visiteurs auront l’occasion unique de découvrir à Paris une quarantaine d’œuvres provenant de l’une des plus prestigieuses collections d’art au monde.

Cette collaboration inédite entre le musée parisien et la célèbre galerie romaine met à l’honneur les plus grands maîtres de la Renaissance et de la période baroque, notamment Raphaël, Titien, Caravage, Rubens et Bernin. Ces trésors, rarement prêtés à l’étranger, offrent un aperçu de l’incroyable richesse artistique rassemblée par le cardinal Scipion Borghèse au XVIIe siècle. La Villa Borghese, construite à Rome pour abriter cette collection, reflète la puissance culturelle et économique de l’Italie à cette époque.

Une plongée dans l’art italien des XVIe et XVIIe siècles

Les visiteurs pourront admirer des chefs-d’œuvre tels que Vénus bandant les yeux de l’Amour de Titien ou encore le célèbre Garçon à la corbeille de fruits de Caravage. L’exposition propose également de redécouvrir des artistes moins connus du grand public comme Annibal Carrache, Guido Reni et Le Cavalier d’Arpin, dans un cadre somptueux, entouré des œuvres de la collection permanente du musée Jacquemart-André.

Le musée met ainsi en lumière l’histoire fascinante de ces collections, soulignant le rôle essentiel des grands mécènes et collectionneurs, à l’image du couple fondateur du musée, Édouard André et Nélie Jacquemart. Ce retour des chefs-d’œuvre italiens au cœur de Paris est une opportunité rare de contempler l’héritage artistique de la Galerie Borghèse dans un cadre tout aussi prestigieux.

Informations pratiques :

: du 6 septembre 2024 au 30 janvier 2025 Tarifs : Plein tarif 14€, tarif réduit 11€

: Plein tarif 14€, tarif réduit 11€ Réservation conseillée via le site du musée

