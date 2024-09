« Check Up » ou le bilan de santé qui tourne mal : Bernard Campan interné de force à l’hôpital dans la nouvelle comédie de Sébastien Thiéry

L’acteur et dramaturge prolifique Sébastien Thiéry revient avec une nouvelle comédie : Check Up. Après s’être imposé sur la scène parisienne avec Momo, L’Origine du monde ou encore Vidéo Club qui a été couronné de deux nominations aux Molières en 2024, Sébastien Thiéry confirme dans cette dernière création son goût pour l’absurde.

Le pitch de Check Up est simple : un homme est interné de force dans un hôpital à cause d’une erreur administrative. Convoqué pour un simple bilan de santé par une lettre d’un médecin dont il n’a jamais entendu parler, Jean-Marc Lelièvre, interprété par l’excellent Bernard Campan, se rend à reculons au rendez-vous. Se sentant en parfaite santé mais poussé par sa femme (Valérie Keruzore) qui s’inquiète, cet homme d’affaire habitué à maîtriser son monde perd pied. Les événements s’enchaînent malgré lui : salle d’attente, consultation, internement. S’en est fait. Jean-Marc Lelièvre, qu’une multitude de malentendus ont fait passer pour un certain Monsieur Lapin, se voit attribuer la maladie mystère de ce dernier et, par conséquent, un lit d’hôpital pour une durée indéterminée.

La mécanique de l’absurde est donc en marche. Jean-Marc, qui est en pleine forme, signale haut et fort l’erreur grave dont il est victime, mais quoi qu’il fasse, il n’est pas entendu. L’absurde est plus fort que le réel. La logique, la réflexion, le bon sens, en un mot, la vérité et sa recherche n’ont plus prise sous son règne dictatorial. Plus Jean-Marc cherche à s’échapper, plus il est condamné. L’infirmière bornée (Florence Muller) comme l’agent d’accueil (Emil Abossolo Mbo) faisant office de gardien de prison, sont inflexibles : Jean-Marc est malade, donc Jean-Marc doit être soigné, qu’il le veuille ou non ! Prise dans la spirale de l’absurde, la vie du malheureux Jean-Marc tourne au cauchemar.

L’atmosphère générale est d’un comique grinçant d’autant plus oppressant que le ton de la pièce se veut réaliste. Sébastien Thiéry n’écrit pas comme Ionesco dont le théâtre se joue dans une autre dimension, à l’instar de La Cantatrice Chauve où il est clair que les règles du réel ne sont pas les nôtres. Dans Check Up c’est exactement notre monde mais régit à l’envers. Notre monde, mais désaxé, car dans le sanctuaire du soin, vient s’inviter avec beaucoup d’humour son contraire…

Check Up c’est au Théâtre Antoine du mercredi au samedi à 21h et le samedi et le dimanche à 16h jusqu’au 5 janvier 2025.

Laurène Thierry