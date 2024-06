“Changer de sexe en mairie” : réactions à gauche après les propos d’Emmanuel Macron

En déplacement hier sur l’île de Sein, Emmanuel Macron a évoqué une mesure du Nouveau Front Populaire, qu’il qualifie “d’ubuesque” : “le changement de sexe en mairie”. Une déclaration qui a suscité une levée de boucliers à gauche.

Réaction immédiate de Jean-Luc Mélenchon : des propos “indignes”, de la part d’un président qui “ignore la dose de souffrances que cela implique pour les personnes concernées.”

Les propos du Président sur le changement de genre officiel sont indignes. Cette possibilité existe déjà dans la loi. Le Président ignore la dose de souffrances que cela implique pour les personnes concernées. D'autres pays ont compris qu'il faut laisser les gens se mettre… — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) June 18, 2024

Du “mépris” pur et dur selon Emmanuel Grégoire, adjoint à la mairie de Paris et candidat pour la 7e circonscription de Paris, tandis que Marie Cau, premier maire transgenre en France, invoquait “les valeurs de la République”. “pouvoir vivre en paix, sans être discriminé et agressé. Rien d’ubuesque, juste le respect de la vie privée […]”.

Mr le président @EmmanuelMacron, pas vous …

Ne caricaturez pas les choses, on ne veut pas changer de sexe en mairie, mais changer la mention de genre sur nos papiers pour pouvoir vivre en paix, sans être discriminé et agressé. Rien d'ubuesque, juste le respect de la vie privée… https://t.co/DpyxcrJr0r — Cau Marie (@Cau_Marie_) June 18, 2024

La député LFI sortante du Val de Marne Clémence Guetté estime elle que Macron a choisi son camp : “plus besoin que l’extrême droite fasse campagne”. Un propos présidentiel qu’elle juge “irresponsable et immonde”.

L'extrême droite n'a plus besoin de faire campagne. Macron fait le travail.



En pleine offensive transphobe, c’est irresponsable et immonde.



Le Nouveau Front populaire est la seule alternative aux haines et aux discriminations.https://t.co/mWc6ptRCyj — Clémence Guetté (@Clemence_Guette) June 18, 2024

Et dans le camp présidentiel lui-même, la situation a fait réagir : Clément Beaune, ancien ministre délégué des transport a réagi sur X : “nous devons rejeter toute stigmatisation pour les personnes trans”.