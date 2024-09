Changement pour Quotidien : Yann Barthès écarte les invités politiques

À la veille de la reprise de « Quotidien » sur TMC, l’animateur et producteur Yann Barthès, a partagé à la Tribune dimanche, ses perspectives sur l’évolution de son émission phare lors d’une interview. L’annonce principale de cette nouvelle saison est la décision de ne plus inviter régulièrement des politiques, marquant un tournant significatif dans la ligne éditoriale de l’émission.

Depuis sa création en 2016, « Quotidien » s’est distingué sur la scène télévisuelle française par son approche innovante de la couverture de l’actualité propulsant ainsi l’émission à la deuxième position des talk-show les plus suivis en France après Touche pas à mon poste. Barthès explique que ce choix de se détacher du monde politique est motivé par la volonté de préserver l’authenticité des échanges et d’éviter la répétition des « éléments de langage » trop souvent servis par les politiciens. Il exprime une certaine lassitude vis-à-vis des interviews politiques, où les invités, prévisibles, ont rendu leurs interventions « inaudibles. »

L’émission continuera de bénéficier de la présence de ses chroniqueurs habituels, et verra le retour sporadique d’anciens membres tels qu’Alison Wheeler, Vincent Dedienne et Nora Hamzawi. L’animateur a également annoncé des numéros spéciaux, notamment autour des élections américaines avec une « semaine américaine » en direct des États-Unis, ainsi qu’un hommage au « Grand Journal » à l’occasion des anniversaires de Canal+ et de Michel Denisot.

Yann Barthès, reconnu pour sa discrétion médiatique, a également discuté des raisons pour lesquelles il évite les interviews. Citant les distorsions fréquentes entre ses propos et leur retranscription dans la presse, il privilégie la communication directe avec ses téléspectateurs à travers son émission, où il s’exprime quotidiennement. Sa rareté dans les médias est également un choix de préservation de sa propre authenticité et de celle de son émission.

L’approche de « Quotidien » repose sur un mélange de calme et de préparation rigoureuse, à contre-courant de l’hystérie souvent observée sur les plateaux de télévision. Barthès met en avant le soin apporté à l’esthétique de l’émission, de la mise en scène à la sélection minutieuse des sujets, ce qui contribue à son succès. Selon lui, cette attention au détail et cette qualité de production rappellent l’artisanat télévisuel à l’ancienne, un aspect qu’il est fier de préserver.

Au-delà des évolutions de « Quotidien », Barthès a également abordé des sujets plus larges concernant le paysage médiatique actuel, comme le traitement des personnalités publiques et les changements dans la manière dont les célébrités gèrent leur image publique, influencés par la peur des répercussions négatives sur les réseaux sociaux.

Avec ces changements, « Quotidien » se positionne non seulement comme un divertissement de fin de soirée mais aussi comme un acteur culturel, modelant la manière dont l’information est présentée et consommée en France.