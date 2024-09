Changement de cadence à France 2 : le JT de 20 heures s’étend à une heure complète

À partir du lundi 9 septembre, le journal télévisé de 20 heures de France 2, traditionnellement présenté par Anne-Sophie Lapix en semaine et par Laurent Delahousse le week-end, connaîtra une extension significative, passant de 35 minutes à une heure complète. Cette modification vise à offrir une analyse plus approfondie de l’actualité dans un contexte médiatique de plus en plus rapide et parfois superficiel.

Alexandre Kara, directeur de l’information chez France Télévisions, explique que cet allongement permettra de « prendre le temps de l’information » afin de mieux décrypter les enjeux d’un « monde complexe ». Il souligne que cette évolution est une réponse directe aux nouvelles habitudes de consommation de l’information, marquées par une accélération via les réseaux sociaux et les chaînes d’information en continu.

Delphine Ernotte Cunci, présidente de France Télévisions, affirme que cette initiative va à l’encontre des tendances actuelles qui favorisent les raccourcis. Selon elle, la demande des Français pour une compréhension plus nuancée des événements mondiaux justifie pleinement cette extension.

Le nouveau format ne se contente pas d’augmenter la durée du JT, mais enrichit également le contenu avec davantage d’interventions d’experts et de reportages approfondis sur des sujets d’actualité. Le but est de fournir des explications plus détaillées et de ne pas laisser les téléspectateurs seuls face à des informations parfois complexes et indigestes.

L’allongement du JT ne retardera pas la programmation ultérieure des soirées sur France 2, comme l’a assuré Stéphane Sitbon-Gomez, numéro deux de France Télévisions. Le prime time démarrera désormais à 21h05, suite au déplacement de la série « Un si grand soleil » sur France 3, permettant ainsi de libérer l’espace nécessaire pour ce JT étendu.

Ce changement, qui débutera dès la semaine prochaine, reflète un engagement clair de France 2 pour une information de qualité, prenant en compte les besoins et attentes d’un public désireux de mieux comprendre les dynamiques à l’œuvre dans la société et le monde.