« Ceux qui rougissent » sur Arte : Une mini-série qui plonge authentiquement dans l’adolescence

Avec Ceux qui rougissent, Arte dévoile une série qui capture avec justesse et émotion le mal-être et les espoirs de la jeunesse d’aujourd’hui. Couronnée meilleure série Format Court au Festival Séries Mania 2024, cette fiction de huit épisodes de dix minutes prend ses distances avec les clichés habituels des séries adolescentes pour présenter une jeunesse authentique et ordinaire.

La série, réalisée et interprétée par Julien Gaspar-Oliveri, se déroule dans un gymnase où un professeur de théâtre remplaçant perturbe le quotidien d’élèves désorientés par une pièce classique qu’ils ne comprennent pas. En utilisant des improvisations créatives, il pousse les élèves à sortir de leur coquille, à se révéler et à exprimer leurs vérités personnelles, loin des stéréotypes des séries adolescentes hollywoodiennes.

À travers cette exploration, Ceux qui rougissent capte la beauté de l’ordinaire et les défis de la jeunesse des classes moyennes. La série trouve un équilibre subtil, évitant les excès dramatiques de productions telles que Euphoria, et choisissant plutôt de mettre en lumière les blessures émotionnelles des personnages à travers des exercices théâtraux sincères et poignants.

À mi-chemin entre la fiction et le documentaire, cette série repose sur une spontanéité et une candeur qui donnent à chaque épisode une dimension profondément émotive. Avec une mise en scène épurée et des improvisations collectives, Ceux qui rougissent résonne comme une exploration touchante de l’adolescence, invitant les spectateurs à une réflexion nostalgique sur leur propre jeunesse.

Alice Leroy