« C’est interdit de parler à Alain », Brigitte Bardot triste pour Alain Delon

Brigitte Bardot n’a pas sa langue dans sa poche. La chanteuse et comédienne s’est confiée avec son honnêteté habituelle au micro de RTL sur la situation familiale d’Alain Delon.

Depuis La Madrague à Saint-Tropez, Brigitte Bardot fait la promotion de sa nouvelle compilation (streaming et vinyle) de 27 morceaux choisis par ses soins, guidée par ses souvenirs. Et elle commente aussi l’actualité. Une actualité proche. Notamment celle d’Alain Delon, 88 ans, diminué par une maladie et placé sous curatelle renforcée le 4 avril dernier.

L’illustre comédien est d’ailleurs au centre d’une guerre médiatique dont Entrevue se faisait l’écho en exclusivité dans son magazine d’avril, via une interview exclusive et en longueur de son fils, Anthony .

Alain Delon est atteint d’un cancer et de problèmes cardiaques. Un quotidien difficile qui provoque l’empathie d’une amie de longue date : l’actrice et chanteuse Brigitte Bardot.

« Non seulement je pense à lui, mais je pense que malheureusement, il est très très mal entouré », explique, cash, Brigitte Bardot sur RTL, « je pense qu’il aurait besoin de beaucoup d’amour, de compréhension et de tendresse. »

L’actrice confirme qu’il lui est désormais impossible d’avoir un contact direct avec son ami et elle le déplore : « On ne parle pas à Alain, c’est interdit de parler à Alain . Mais je peux, de temps en temps, avoir de ses nouvelles. »

La distance mise par les proches d’Alain Delon n’empêche pas Brigitte Bardot de continuer à dire le plus grand bien du comédien : « On s’adore, j’adore Alain. Il est comme un frère pour moi. Ce qui lui arrive m’atteint profondément. Ça me fait mal. » Elle explique par ailleurs que sa famille qui se déchire et « sa maladie le handicapent ».

Via cette curatelle renforcée, Alain Delon dispose toujours d’une autonomie, sauf en ce qui concerne ses ressources financières.