Cérémonie de clôture des JO : Edwy Plenel critique l’interdiction du voile en France en s’appuyant sur l’exemple de Sifan Hassan

Lors de la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de Paris 2024, le journaliste et cofondateur de Mediapart, Edwy Plenel, a commenté sur les réseaux sociaux le port du voile islamique par la marathonienne néerlandaise Sifan Hassan, qui a été acclamée au Stade de France après sa victoire. Plenel y voit une « joyeuse réponse » à l’interdiction française du port du voile pour les athlètes féminines lors des Jeux.

Sifan Hassan, qui a remporté l’or au marathon et deux médailles de bronze sur 5 000 m et 10 000 m, portait un hijab lors de la cérémonie de clôture, une image que Plenel a utilisée pour dénoncer ce qu’il considère comme une politique « archaïque » de la France. Selon lui, la présence de la sportive voilée sur le podium envoie un message fort contre l’interdiction imposée par la France à ses athlètes de porter des signes religieux durant les compétitions olympiques.

Cette prise de position a suscité de vives réactions, notamment de la part de figures publiques. Jean Messiha, ancien conseiller de Marine Le Pen, a réagi sévèrement au tweet de Plenel, le comparant à Pierre Laval, figure historique de la collaboration avec l’Allemagne nazie. Dans un message percutant, Messiha a déclaré : « Je vous présente l’homologue contemporain de Pierre Laval qui disait en 1942 : ‘je souhaite la victoire de l’Allemagne nazie’. Son fils spirituel, l’islamo-collaborationniste Edwy Plenel voit dans le hijab de Sifan Hassan une ‘joyeuse réponse à l’archaïque interdiction française du voile’. À toutes les Résistances passées, présentes et futures ! »

Les propos de Plenel et les réactions qu’ils ont suscitées, dont celle de Jean Messiha, montrent à quel point le débat sur le port du voile en France reste polarisant. L’interdiction du voile pour les athlètes françaises aux Jeux de Paris avait déjà déclenché des controverses avant et pendant les Jeux, suscitant des critiques de diverses organisations et personnalités politiques.

