Cérémonie de clôture des Jeux paralympiques de Paris 2024 : 7,7 millions de téléspectateurs captivés

La cérémonie de clôture des Jeux paralympiques de Paris 2024, diffusée en direct dimanche soir sur France 2, a rassemblé en moyenne 7,7 millions de téléspectateurs, soit 37,7% de part d’audience, selon les chiffres de Médiamétrie publiés ce lundi 9 septembre 2024. Ce spectacle électrisant, orchestré par Thomas Jolly et accompagné par 24 DJ renommés comme Jean-Michel Jarre, Martin Solveig, et Kungs, a marqué la fin des Jeux au Stade de France, de 20h30 à 23h05.

Bien que ce chiffre soit légèrement inférieur aux 10,2 millions de téléspectateurs qui avaient suivi la cérémonie d’ouverture le 28 août dernier, il reste une performance notable pour France Télévisions. À titre de comparaison, les cérémonies d’ouverture et de clôture des Jeux olympiques avaient respectivement attiré 23,2 et 17,1 millions de personnes.

Les Jeux paralympiques de Paris 2024 ont bénéficié d’une couverture médiatique sans précédent, avec 300 heures de retransmission en direct, contre seulement 100 pour les Jeux de Tokyo en 2021. Cette visibilité accrue a permis à France Télévisions de dominer les audiences en août, avec France 2 en tête à 23,3% de part d’audience, dépassant même TF1.

En parallèle, d’autres programmes du dimanche soir ont eu des audiences plus modestes. TF1 a attiré 2,3 millions de téléspectateurs avec la première diffusion en clair du film Mascarade, tandis que France 3 et M6 ont respectivement réuni 1,6 million de téléspectateurs avec Commissaire Dupin et 1,3 million pour Zone Interdite.

Cette édition des Jeux paralympiques aura non seulement marqué l’histoire par ses performances sportives, mais aussi par l’engouement qu’elle a suscité auprès du public français, consolidant la place de France Télévisions en tant que leader des grandes retransmissions sportives.