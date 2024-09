Cérémonie de clôture des Jeux paralympiques 2024 : Martin Solveig conclut en beauté une soirée inoubliable

La cérémonie de clôture des Jeux paralympiques 2024, qui s’est tenue au Stade de France ce dimanche 8 septembre, a marqué la fin d’une aventure sportive exceptionnelle à Paris. Cette soirée mémorable, orchestrée par le metteur en scène Thomas Jolly, a offert un spectacle à la fois festif et émouvant, mettant un point final à des semaines de compétitions intenses. Les athlètes français ont brillé, et les spectateurs ont célébré dans une ambiance électrisante, notamment grâce à une performance musicale de haut vol menée par le DJ Martin Solveig.

L’événement a débuté par un vibrant hommage aux athlètes paralympiques, avec l’interprétation de Vivre pour le meilleur de Johnny Hallyday, chantée par la chanteuse française Santa. L’un des moments forts de la soirée a été l’extinction de la flamme paralympique par six athlètes français, dont Aurélie Aubert, médaillée d’or en boccia. Entourée de plusieurs médaillés français, la championne a symboliquement marqué la fin des Jeux, avec la vasque située au Jardin des Tuileries qui s’est également éteinte.

Le clou de la soirée a été le concert final, où une vingtaine de DJ français, menés par Jean-Michel Jarre, ont offert une performance spectaculaire. Parmi eux, Martin Solveig, Kavinsky, The Avener, et bien d’autres ont fait vibrer le Stade de France avec leurs sets électros. Martin Solveig a notamment conclu la soirée avec une performance énergique, laissant une empreinte inoubliable dans les esprits des spectateurs présents et des millions de téléspectateurs.

La cérémonie a aussi vu un passage de flambeau symbolique à Los Angeles, ville hôte des prochains Jeux paralympiques en 2028. L’actrice et chanteuse Ali Stroker a chanté l’hymne américain, marquant ainsi le début d’un nouveau chapitre pour le mouvement paralympique.

Avec un total de 75 médailles, dont 19 en or, la délégation française a réalisé une performance historique. La soirée de clôture a été l’occasion de célébrer cet été « rendez-vous avec l’histoire », comme l’a déclaré Tony Estanguet, président du comité d’organisation.

Alice Leroy