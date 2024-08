Cécile Duflot juge qu’il est urgent que la politique nationale « ouvre un horizon de justice sociale et écologique »

Cécile Duflot, ancienne ministre de l’Égalité des territoires et du Logement sous François Hollande, et actuelle directrice générale d’Oxfam France, sort de sa réserve pour commenter la situation politique française. Après une carrière active en politique, Duflot a choisi de se consacrer à la lutte contre la pauvreté avec Oxfam France depuis 2018. Cependant, elle ne reste pas indifférente aux récents événements qui secouent la scène politique française, notamment l’impasse institutionnelle qui persiste.

Pour Duflot, la situation politique actuelle en France révèle un décalage profond entre les aspirations des citoyens et les actions des dirigeants politiques. Alors que les Français ont été unis par l’euphorie des Jeux olympiques et cherchent aujourd’hui à retrouver une forme de paix et de concorde, les responsables politiques continuent de diviser le pays. « Les Français se sont émerveillés avec le succès des Jeux olympiques. Ils ont donné l’impression de vouloir faire famille ensemble. Ils sont aujourd’hui dans un refus de la tension, dans une recherche d’apaisement », souligne-t-elle.

Duflot estime que ce désir d’unité et de tranquillité chez les citoyens contraste fortement avec l’attitude des politiciens, qui semblent plus enclins à exacerber les divisions. Elle appelle à une réponse politique qui soit à la hauteur des attentes des Français, en prônant un « horizon de justice sociale et écologique ». Selon elle, il est impératif que la politique nationale se réoriente vers des objectifs plus nobles et unifiants, surtout dans un contexte international marqué par des conflits majeurs, de l’Ukraine au Proche-Orient.

En conclusion, Cécile Duflot plaide pour une révision de la stratégie politique actuelle, en mettant l’accent sur la justice sociale et la protection de l’environnement. Pour elle, ce sont les clés pour restaurer la confiance des citoyens dans leurs dirigeants et pour relever les défis majeurs auxquels la France et le monde sont confrontés.

Alice Leroy