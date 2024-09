Casting de rêve pour la saison 5 de « LOL : Qui rit sort » sur Prime Video

L’émission à succès de Prime Video « LOL : Qui rit sort » revient pour une cinquième saison qui s’annonce aussi hilarante que compétitive. Le 25 septembre, la plateforme a dévoilé le casting complet, et les fans peuvent s’attendre à une véritable bataille de rires.

Parmi les nouveaux participants, on retrouvera l’humoriste Artus, devenu une figure incontournable après le triomphe de son film Un p’tit truc en plus, qui a battu des records au box-office. Il sera accompagné de Muriel Robin, légende de l’humour français, ainsi que de Vincent Dedienne, triplement récompensé aux Molières, et prochain animateur de Le Maillon Faible sur M6.

Ce casting ne s’arrête pas là. D’autres grands noms de la scène comique participeront à cette nouvelle saison, comme Jérôme Niel, star de YouTube, et Fred Testot, l’ex-acolyte d’Omar Sy. Du côté des talents suisses, Marina Rollman et Alexandre Kominek, tous deux chroniqueurs sur France Inter, viendront renforcer l’équipe. Même le champion de MMA Cédric Doumbé sera de la partie, après avoir fait ses premiers pas dans le stand-up à Bercy.

Parmi les autres participants, on retrouvera également les actrices Camille Chamoux, vue dans La Flamme, et Fatou Kaba, autre talent émergent du web. Tous se réuniront sous la houlette de Philippe Lacheau, fidèle animateur de l’émission, qui continuera de distribuer les fameux cartons jaunes et rouges pour chaque éclat de rire.

Le principe de l’émission reste inchangé : dix comédiens et humoristes enfermés dans une pièce pendant plusieurs heures, avec pour seule consigne de ne pas rire. Le dernier à rester impassible remportera la somme de 150 000 euros pour l’association de son choix.

Si la date de diffusion n’a pas encore été annoncée, une chose est sûre : cette nouvelle édition de « LOL : Qui rit sort » promet d’être un véritable festival de rires et de créativité.

Qui succédera à Audrey Lamy, gagnante de la saison précédente ? Réponse prochainement sur Prime Video !