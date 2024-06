Carton pour le film d’Artus : « Un p’tit truc en plus » dépasse les 5 millions de spectateurs et devance Astérix !

Un p’tit truc en plus, vient d’atteindre le cap des 5 millions d’entrées en seulement un mois, devenant ainsi le plus grand succès du cinéma français depuis l’épidémie de Covid-19.

Sortie le 1er mai, la comédie d’Artus a été boostée par le Festival de Cannes, notamment lors de la montée des marches remarquée de l’équipe du film. Ce dernier surpasse le blockbuster américain Dune, devenant le film le plus populaire de l’année. Autre exploit : Un p’tit truc en plus a également dépassé Astérix et Obélix : l’Empire du Milieu de Guillaume Canet, qui avait pourtant bénéficié d’uen campagne de promo bien plus agressive et qui détenait le précédent record avec 4,6 millions de spectateurs en 2023.

Pour rappel, le film met en scène Clovis Cornillac et Artus dans les rôles de deux petits malfrats qui se cachent dans une colonie de vacances pour jeunes porteurs de handicap mental afin d’échapper à la police. Artus se fait passer pour un pensionnaire, tandis que Clovis Cornillac joue le rôle de son éducateur spécialisé. Une dizaine de comédiens amateurs en situation de handicap partagent l’affiche avec des professionnels, dont Alice Belaïdi, apportant cette touche unique qui avait pourtant rebuté certains producteurs frileux.

Face au succès populaire de cette comédie, l’équipe du film a été invitée à l’Élysée en juin pour une projection spéciale en présence d’Emmanuel Macron.