Carole Delga tacle Mélenchon après l’incendie de la synagogue : « L’antisémitisme est tout sauf résiduel en France »

Ce samedi, Carole Delga, présidente de la région Occitanie, a vivement réagi sur X à l’incendie criminel qui a ciblé la synagogue de La Grande-Motte. Elle a exprimé son soutien à la communauté juive en affirmant que « l’antisémitisme est tout sauf résiduel en France » et en soulignant que « la République protègera les juifs de France, tous les croyants et tous les innocents ». Ces propos résonnent comme un tacle adressé à Jean-Luc Mélenchon, qui avait écrit en juin dernier sur son blog que « l’antisémitisme reste résiduel en France », une déclaration qui avait suscité une vive polémique au sein de la gauche et au-delà.

Tout mon soutien dans cette épreuve @S_Rossignol, @PerlaDanan, et Sabine Atlan suite à l’incendie volontaire perpétré contre la synagogue Beth Yaacov de La Grande Motte.



L’antisémitisme est tout sauf résiduel en 🇫🇷

La République protègera les juifs de France, tous les croyants… https://t.co/aRprT0qILH — Carole Delga (@CaroleDelga) August 24, 2024

Les critiques envers La France insoumise (LFI) sur la question de l’antisémitisme ne sont pas nouvelles. Depuis les attentats du 7 octobre en Israël, LFI a été critiquée pour sa réticence à qualifier le Hamas de groupe « terroriste », préférant les termes de « crimes de guerre » en référence au droit international. Ces positions ont profondément fracturé la gauche, notamment lors des Journées d’été des Écologistes, où un atelier intitulé « Comment rassembler à gauche contre l’antisémitisme après le 7 octobre ? » a révélé ces fractures. LFI avait brillé par son absence à cette discussion, et des figures comme Steevy Gustave et Roxane Kasperski ont dénoncé la « brutalité féroce » des discours de LFI, tout en regrettant la démission d’une partie de la gauche sur la lutte contre l’antisémitisme depuis les années 2000.

https://www.lejdd.fr/politique/antisemitisme-une-partie-de-la-gauche-sinsurge-contre-la-brutalite-feroce-du-discours-de-lfi-148759

En réponse à l’incendie de la synagogue, Jean-Luc Mélenchon a cependant publié un message de soutien aux victimes. Sur X, il a écrit : « Pensées pour les fidèles et les croyants ainsi agressés. La laïcité et la liberté de conscience sont filles de la liberté des cultes. Nous ne l’oublions jamais. » De son côté, Clémence Guetté, députée LFI, a exprimé sa « totale solidarité avec nos concitoyens de confession juive » face à cet acte ignoble.

Incendie criminel contre la synagogue de La Grande-Motte. Intolérable crime. Pensées pour les fidèles et les croyants ainsi agressés. La laïcité et la liberté de conscience est fille de la liberté des cultes. Nous ne l'oublions jamais. — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) August 24, 2024

Les fractures au sein de la gauche autour de la question de l’antisémitisme restent donc vives, exacerbées par les ambiguïtés de LFI sur ce sujet. Alors que certains membres de la gauche insistent sur l’importance d’un combat clair et sans compromis contre l’antisémitisme, d’autres continuent de reprocher à Mélenchon et à son parti des positions qui, selon eux, minimisent ce fléau.

Hector M.