Carole Bouquet dans La Maison sur Apple TV+ : « Elle a la revanche chevillée au corps »

Dans la nouvelle série La Maison diffusée sur Apple TV+, Carole Bouquet incarne Diane Rovel, une rivale sans scrupules dans l’univers impitoyable de la haute couture. Aux côtés de Lambert Wilson, qui campe le créateur Vincent Ledu, l’actrice se délecte de son rôle de « méchante », un personnage complexe qu’elle compare à la « belle-mère de Blanche-Neige ». Pour Carole Bouquet, jouer ce type de rôle est bien plus captivant : « J’aime jouer des personnages qui ont des contrastes et des caractères très forts », confie-t-elle.

La Maison, créée par Alex Berger, plonge les spectateurs dans un drame familial où trahisons et jeux de pouvoir sont omniprésents. La série explore les dynamiques dysfonctionnelles d’une maison de couture en pleine crise, sur fond de scandale public et de luttes internes. Lambert Wilson, qui s’est inspiré de figures comme Hubert de Givenchy et Karl Lagerfeld pour son rôle, voit dans son personnage un homme à l’égo surdimensionné, en proie à une chute inévitable. « C’est un parcours qui va vraiment dans la dépression, dans l’obscurité et l’isolement », explique-t-il.

Les rapports familiaux sont au cœur de la série, un aspect qui fascine les deux acteurs. Lambert Wilson souligne : « Je suis fasciné par les rapports de famille, parce que c’est la matière même du théâtre, depuis l’Antiquité. » Pour Carole Bouquet, la série résonne comme une véritable tragédie grecque, rappelant des personnages aussi emblématiques que Lady Macbeth. « C’est un type de personnage délicieux », ajoute-t-elle en riant.

La Maison est disponible sur Apple TV+ depuis le 20 septembre 2024, avec deux épisodes déjà diffusés. Les prochains épisodes seront publiés chaque semaine jusqu’au 15 novembre, pour une série qui promet d’explorer jusqu’au bout les coulisses de la mode et des relations humaines.

Alice Leroy